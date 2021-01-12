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拼多多回应 “vivo 手机提示拼多多删除照片”：将对产品做改进

2021/1/12 19:30:59 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家1月12日消息 ，针对网友称被拼多多 App 远程删除照片一事，拼多多通过官方微博发文回应称，将对产品做改进。在拍照完成并编辑后，将不会再删除拍照的原图。

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拼多多表示，会联系 vivo 及其他手机厂商，在保护用户隐私的基础上，共同协商优化该体验。

IT之家提醒，以下为拼多多官方原文：

　　关于个别用户反馈“vivo手机提示拼多多删除照片”的说明

　　近日，我们收到个别用户反馈“Vivo手机提示拼多多App删除照片”，团队十分重视并第一时间核查，

　　初步原因说明如下:

　　1、在拼多多App内的客服聊天页面，点击“+”选择“拍摄”并完成拍照后，如果立刻点击发送，这一图片会被保存至系统相册;如果在发送之前，进行剪裁、美等编辑动作，App会保存一张拍完的图片到系统相册，起到类似于“缓存”的作用，待编辑完成并发送后，App会删除编辑之前的图片，保留编辑后发送的图片。这导致了vivo系统认为有删除图片的操作。

　　2、收到反馈后，我们将对产品做改进。在拍照完成并编辑后，将不会再删除拍照的原图。

　　3、我们会联系vivo及其他手机厂商，在保护用户隐私的基础上，共同协商优化该体验。

　　4、消费者权益是我们的第一准则。拼多多App绝不会删除用户主动保存的任何照片和文件。感谢广大网友的监督。

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关键词：vivo手机

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