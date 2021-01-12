拼多多回应 “vivo 手机提示拼多多删除照片”：将对产品做改进

IT之家1月12日消息 ，针对网友称被拼多多 App 远程删除照片一事，拼多多通过官方微博发文回应称，将对产品做改进。在拍照完成并编辑后，将不会再删除拍照的原图。

拼多多表示，会联系 vivo 及其他手机厂商，在保护用户隐私的基础上，共同协商优化该体验。

IT之家提醒，以下为拼多多官方原文：