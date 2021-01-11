首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 安卓之家>安卓手机

vivo Y31s 发布：首发高通骁龙 480 5G 芯片，6+128GB 起售价 1598 元

2021/1/11 19:04:31 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家1月11日消息 vivo 即将推出一款新机 vivo Y31s，对标竞品 OPPO A53，6+128GB 版本起售价为 1598 元，还有 4+128GB 的版本，目前已于官方商城开启预售。

该机将配备 6.58 英寸 FHD + 分辨率 90Hz 刷新率的 LCD 水滴屏，采用侧边指纹识别方案，配备 LPDDR4X 运存和 UFS2.1 闪存，前置镜头仅有 800 万像素，后置 13MP+ 2MP 景深双摄，内置 5000mAh 电池，支持 Wi-Fi 6、蓝牙 5.1 等，保留 3.5mm 耳机接孔，提供莫奈彩、钛空灰、宝石红三款配色。


IT之家曾报道，高通上周推出了骁龙 480 5G 移动平台，是首款支持 5G 的骁龙 4 系移动平台，采用骁龙 X51 5G 调制解调器及射频系统，采用 8 纳米制程工艺，搭载拥有 2.0GHz 主频的高通 Kryo 460 CPU、高通 Adreno 619 GPU 和高通 Hexagon 686 处理器。

与骁龙 460 相比，骁龙 480 的 CPU 和 GPU 性能提升高达 100%，AI 性能提升高达 70%。骁龙 480 还是首个支持高通 Quick Charge 4 + 技术的骁龙 4 系平台。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：vivo芯片

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用