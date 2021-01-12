消息称腾讯音乐、唯品会和欢聚集团拟赴港二次上市

1 月 12 日晚间消息，据日本经济新闻报道，多位知情人士称，腾讯音乐（NYSE：TME）、唯品会（NYSE：VIPS）和欢聚集团（Nasdaq：YY）三家中国科技公司目前正寻求在香港二次上市。

四位知情人士称，腾讯控股旗下的腾讯音乐正与银行洽谈在香港上市事宜，最多可能融资 35 亿美元。此外，唯品会的融资目标是至多 25 亿美元，而欢聚集团计划融资约 10 亿美元。

两位知情人士表示，腾讯尚未确定上市时间表。三位知情人士称，唯品会和欢聚集团的上市可能会在今年第二季度或第三季度进行，具体还要取决于监管部门的批准和市场状况。

对此，腾讯音乐发言人拒绝发表评论，而唯品会和欢聚集团尚未回复记者的置评请求。

显然，上述三家公司将加入到在线搜索运营商百度、视频分享网站哔哩哔哩、旅游门户网站携程和在线汽车销售平台汽车之家的行列，共同赴香港二次上市。近期，百度、哔哩哔哩、携程和汽车之家均传出赴港上市的计划。

报道称，哔哩哔哩已经以保密形式入表，向港交所申请在香港第二上市，初步计划 3 月招股，最多融资 30 亿美元。而百度已选定里昂证券和高盛集团安排其香港二次上市事宜，可能至少融资 35 亿美元。此外，携程和汽车之家各自计划发售 10 亿美元的股票。

在此之前，已经有一批在美国上市的中概股公司在香港二次上市。去年，网易（Nasdaq： NTES）和京东（Nasdaq：JD）分别于 6 月 11 日和 6 月 18 日成功登陆港交所。据银行家们预计，可能还会有 30 多家在美上市的中概股公司赴港二次上市。而今年，可能会有逾 10 家在香港二次上市。这也就意味着，2021 年也将迎来了一波中概股回归热潮。

一位知情人士表示：“投资者在很大程度上也渴望从这些中国公司中分得一杯羹。这些公司提供了在中国经济增长最快的领域分一杯羹的机会。而且，有些潜在投资者已经是这些公司的客户，对它们也很熟悉。”

根据 Refinitiv 汇编的数据显示，自 2019 年 11 月阿里巴巴在香港二次上市以来，已有 10 家在美上市的中国公司在香港筹集了 300 亿美元。而根据美中经济与安全审查委员会（U.S。-China Economic and Security Review Commission）的数据，截至 2020 年 10 月，共有 217 家中国公司在美国交易所上市，总市值为 2.2 万亿美元。