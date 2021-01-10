腾讯多家工作室 UE4 手游立项，大规模研发 3A 手游

IT之家1月10日消息 据 GameLook 今日报道，腾讯近期有大量 UE4 手游项目宣布立项，且其中大多指向 3A 大作标准，并开始积极对外招收 UE4 技术人才。此外，腾讯也曾表示其内部单个游戏项目立项成本最高可达到数亿元。

报道指出，腾讯游戏旗下多个工作室包括知名的天美、光子、魔方和北极光四大工作室中的三家目前已经拥有或公开过旗下 UE4 手游项目，并且对各种 UE 游戏人才也在疯狂招聘中。

IT之家了解到，光子旗下大作《和平精英》《黎明觉醒》、天美旗下 J1 工作室负责研发的一项赛车游戏（定位 3A，类似《极品飞车》）、天美旗下 T1 工作室负责的一款 3A 手游（类似《刺客信条》）、北极光的 “全新次世代策略手游”SLG 大作（类似《文明 6》）等均基于虚幻 4 引擎制作。

值得一提的是，腾讯光子工作室群去年 7 月在美国加州开设了一间全新的工作室，请来了多名来自 R 星、2K 和重生工作室的成员，号称将打造一个赛博朋克风作品《代号：SYN》。

此外，腾讯在 2020 年还收购、投资了大量游戏公司、工作室。包括但不限于白金工作室（《猎天使魔女》）、Funcom（《流放者柯南》）、Bohemia Interactive（《DayZ》和《武装突袭》系列）等。