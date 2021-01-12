鲶鱼效应初现，国产 Model 3 全年销量 13.7 万，登顶中国新能源汽车销冠

2020 年 12 月份，特斯拉 Model 3 销量为 23,804 辆，销量再创新高。乘联会最新发布的数据显示，中国制造 Model 3 全年销量为 137,459 辆，登顶 2020 年中国新能源汽车销量冠军。

产品力深入人心 进一步冲击燃油车市场

2020 年，我们每个月都在见证 Model 3 的销量奇迹。从 1 月突破 3,000 辆，到 3 月突破 1 万辆，再到 11 月、12 月接连突破 2 万辆，Model 3 几乎每个月都在勇攀新高峰。

据了解，自特斯拉 2020 年 1 月开始全面交付国产 Model 3 以来，中国市场对该车型的需求一直旺盛。Model 3 以其强劲的产品力和性价比，成为中国最受欢迎的电动汽车。Model 3 领先的 Autopilot 自动辅助驾驶、操控性能以及安全性，正是让消费者放弃燃油车的原因。

提前布局充电网络 给消费者充足信心

特斯拉销量增长，同样离不开充电网络建设。此前特斯拉曾表示，希望让用户购买一台特斯拉时，不仅得到一款极具前瞻性的智能产品，还可享受一套完备的充电服务网络，以及相匹配的生态系统。

图，特斯拉超级充电站在华建设速度

如今，特斯拉已在中国地区打造了横跨东西、纵穿南北的密集充电网络，成为中国充电桩工程建设最早、自有充电桩数量最多，覆盖城市最广的新能源智能汽车企业。

最新公布的数据显示，截至今年 1 月，特斯拉在华超级充电站已经突破 700 座，超级充电桩超过 5,700 根，充电网络已覆盖中国大陆 300 座城市。

其中，仅 2020 年，特斯拉就在中国建设开放了 410 座超级充电站，其中 180 座为采用先进技术的 V3 超级充电站。2020 年 12 月，特斯拉甚至在 74 座城市建设开放了 146 座超级充电站。

此外，2021 年特斯拉还会在上海投资 4,200 万元，建设一座集研发、生产于一体的超级充电桩工厂。项目预计 2021 年第一季度投产，初期规划年产能 10,000 根超级充电桩（主要为 V3 超级充电桩），此举将加速 V3 超级充电桩这一全球顶尖充电设备在中国的普及。

鲶鱼效应初现 带动中国新能源行业高速发展

在当前 “百年未有之大变局”的形势下，中国选择引入特斯拉，显然还有着更为宏大的目的。“作为电动汽车行业的领军企业，特斯拉的每一个动作都会在行业内掀起波澜、引起风潮。”一位业内专家表示，特斯拉 “鲶鱼效应”在 2020 年已彻底显现。

在特斯拉的带领下，中国新能源车企、造车新势力的销量也节节攀升。包括小鹏、蔚来、理想、比亚迪等车企在 2020 年的销量均实现了大幅增长。其中，小鹏汽车累计交付 27,041 辆，同比增长 112%；蔚来 2020 年全年交付量达 43,728 辆，同比增长 112.6%。

专家认为，特斯拉给中国车企带来许多示范，正在刺激国内车企、供应链链加速产业升级转型，比如技术升级、降低成本、培育新能源汽车市场等。更为重要的是，通过特斯拉带动的中国供应商，也将借此机会推动中国汽车行业在全球新一轮竞争中取得先机。

图，中国制造 Model Y