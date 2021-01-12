马斯克慈善基金会解读：本人承诺至少捐赠一半的资产

如今，特斯拉创始人兼 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）已经成为世界上最富有的人，当前他需要做一件事情，那就是寻求帮助，让自己在慈善排行榜上的排名也有所提升。现在，既然他的财富已经超过了这个星球上的每一个人，关于捐出了多少资产用于慈善，马斯克所面临的审查将会更加严格。

刚刚在富豪排行榜上被马斯克超越的亚马逊创始人杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezo），在财富积累的过程中，由于并不热衷于慈善事业，他在这方面的口碑并不好，而马斯克很可能也会遭遇类似的情况。此前，随着审查越来越严格，贝索斯曾在 Twitter 上寻求建议，马斯克也采取了类似的方式。

20201 年 1 月 8 日，马斯克在 Twitter 上写道：“顺便说一下，我一直都非常欢迎批评性的反馈，也欢迎大家给我建议能够真正推动改变的捐款方式（这比看上去难得多）。”

马斯克的这条推文透露了两个事实：首先，亿万富翁做慈善的确很困难，这一点他是正确的。许多科技行业巨头都难以以有效的方式捐出资金。但是，许多亿万富翁拒绝进行大额捐款，这也是事实，他们拒绝捐款的一部分原因是，担心捐出去的钱无法真正起到效果，这也符合马斯克目前为止的捐款状况。马斯克捐出的财富相对较少，随着他成为世界首富，这一点正在被外界所放大。

马斯克基金会（Musk Foundation）是马斯克的主要慈善工具，该基金会成立于 2002 年。在一个利用慈善作秀的时代中，这个基金会极其简单，而且又极其不透明，让人难以相信马斯克是在认真做慈善。该基金会的整个网站只有短短 33 个单词，这些单词被放在一个纯文本格式的 Yahoo 页面上，里面没有链接，没有工作人员信息，也没有联系表格。马斯克曾表示：“我是用 HTML 1.0 写的这个页面。”页面上的所有内容只有五个要点，概述了该基金会所支持的领域。

马斯克还签署了捐献誓言（Giving Pledge），承诺将自己至少一半的资产捐给慈善机构，但是他是少数几个不在该项目的网站上公开其承诺书的签署者之一。

马斯克表现得更自然、更活跃的地方当然是 Twitter，他会定期在这个平台上向那些呼吁他参与慈善的特斯拉粉丝透露他与慈善相关的想法。有时候，他还会承诺将自己基金会的钱奖励给那些在推特上向他发问的粉丝。

2016 年之前，马斯克提供给其基金会的资金还较少，基金会必须提交的税务文件显示，马斯克基金会当时给非营利组织提供的资金也很少。然而到了 2016 年 5 月，马斯克向其基金会捐赠了价值 2.5 亿美元的特斯拉股票，但是这笔钱却迟迟没有被用在慈善上面。因此，在 2002 年基金会成立，到 2018 年中期这 16 年时间里，该慈善机构只向非营利组织直接捐赠了约 2500 万美元，其中 1000 万美元还是用于支持马斯克和创业者山姆 · 阿尔特曼（Sam Altman）所创立的非营利组织 OpenAI。

2016 年之后，基金会将大约 5000 万美元转移给了捐赠人指导基金（DAF），DAF 是一种独立的慈善工具，他们不用公开资金捐赠去向，也能帮助基金会规避每年将 5% 的资产送往其他地方的要求。去年，马斯克的一位发言人表示，这些 DAF 在其生命周期内共向非营利组织捐赠了 7500 万美元。

这 7500 万美元，加上马斯克基金会截至直接捐赠的 2018 年价值 2500 万美元股票，意味着马斯克已经通过他的基金会和 DAF 向慈善机构捐赠了大约 1 亿美元（这个数字不包括 2018 年之后基金会所捐出的资金，未通过基金会或 DAF 所捐出的资金）。通过计算可以得出，到目前为止，马斯克已经将他目前净资产的 0.05% 左右捐给了慈善机构。这个数字也与马斯克在公开场合所说过的话相吻合：2018 年时，他表示自己已经卖掉了价值约 1 亿美元的特斯拉股票，来资助他的慈善机构。马斯克的代表没有对置评请求作出回应。

迄今为止，马斯克大约四分之三的捐款都是通过 DAF 完成的，而 DAF 又无需提交公开税务文件，所以外界很难得知马斯克都为哪些非营利组织提供了资助。可以说这是马斯克有意为之的：马斯克曾表示，他的捐赠几乎都是匿名完成的，而从技术上说，只有未通过基金会所进行的捐款才能以匿名的方式完成（马斯克此前曾错误地宣称，其基金会的捐赠也是 “匿名捐赠”）。

不过，已经有一些受赠者表示自己获得了马斯克的资助。除了马斯克基金会给 OpenAI 提供的 1000 万美元之外，马斯克还向研究人工智能安全的 “生命未来研究所”（Future of Life Institute）捐赠了至少 1000 万美元；他还向一个专注于促进全球扫盲的奖项捐赠了 1000 万美元，并向环境保护组织塞拉俱乐部（Sierra Club）捐赠了 600 万美元。针对塞拉俱乐部的这笔捐款原本是匿名捐赠，但是后来在马斯克的鼓励下，该机构公开了这笔捐赠。马斯克还表示，他是美国公民自由联盟的 “顶级捐赠者之一”，但他并没有透露具体的捐赠数额。

但是这些捐赠都发生在马斯克的财富积累过程中比较平淡的阶段。仅仅一年以前，马斯克表示，其身价大约为 200 亿美元，不过和大多数同样为亿万富翁的科技企业创始人一样，其财富主要来源于非流通股，而企业 CEO 往往不愿意出售这些股票。而如今，据彭博社估计，马斯克当前的资产已经达到了一年前的 10 倍以上。

时至今日，马斯克已经成为了全球首富，他的一举一动都会被更多的人注视。一些高调的亿万富翁已经成为了进步人士和政客发泄怒火的对象，例如，曾有人将断头台送到了贝索斯的豪宅外，以此来批评美国的收入不平等现象。不过，亿万富翁们也有自己的说辞，他们称自己正在通过慈善事业以消除不平等，从而反驳提高税收，这些富人们表示，他们正在利用自己的财富让世界变得更好。

马斯克曾对 “亿万富翁”这一称号嗤之以鼻，不久前还将自己的居住地和基金会搬到了德克萨斯州，他表示自己还要再等几十年才会大规模进行慈善事业，这一点可能会让左翼失望。虽然马斯克称他 “每隔几年”就会再卖出一些特斯拉的股票用于慈善事业，但是他的慈善机构进行大额捐赠，还需要 20 年的时间，因为到时候特斯拉才会进入 “稳定状态”，而届时马斯克将年近古稀。

但是现阶段，对于如何支配自己的财富，马斯克还是有着明确的想法的。他已经将自己的财富放在了两个大桶里面：一桶财富将用在地球上，另一桶则将用在火星上。

2018 年，在谈到自己的财富时马斯克曾表示：“我将会用它来让多个星球上都拥有生命，通过我的基金会为教育和地球环境提供帮助。”几个月后他又说道：“我一半的钱将用来解决地球上的问题，另一半则将用来在火星上建立能够自我维持的城市，确保在地球遭遇小行星撞击，或第三次世界大战时生命得以延续下去。”

如今马斯克已经提升了自己的慈善力度。上周五，巴斯托体育（Barstool Sports）宣布，马斯克已经成立了一个基金，由巴斯托尔体育组织，该基金旨在为小企业提供支持。

与其他科技行业亿万富翁不同，马斯克并不会炫耀自己的物质生活，当前他正在出售自己所有的房产，而且对于游艇也没有兴趣。从马斯克的角度来看，他正在攒钱。上个月在接受采访的时候马斯克表示：“在火星上建设城市需要大量的资源。我希望能够尽可能多地做贡献。”