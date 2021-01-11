上周财富增长最快 10 大富豪 7 位来自中国：钟睒睒一周身价增长 241 亿美元

据《福布斯》，特斯拉股价上周累计上涨 25%，推动该公司 CEO 马斯克的个人净资产上周暴增 341 亿美元，截至上周五收盘达到 1897 亿美元，超过亚马逊 CEO 贝佐斯 40 亿美元。

自去年 4 月 7 日福布斯发布 2020 全球富豪榜以来，马斯克的财富在短短 10 个月内飙升了近 7 倍。但他并不是唯一一个在过去一年中积累巨大财富的亿万富翁。

农夫山泉创始人钟睒睒去年 4 月的净资产只有 20 亿美元，在福布斯富豪榜上名列第 1063 位。而在 2020 年结束前，他已超越马云成为中国新首富，并超过印度信实工业集团董事长穆克什 - 安巴尼成为亚洲首富。

进入 2021 年，钟睒睒的财富继续飞速增长。上周，农夫山泉股价飙升 21%，而钟睒睒持股 20% 的北京万泰生物药业股份有限公司股价飙升近 26%。这推动钟睒睒身价过去一周增加 241 亿美元，达到 956 亿美元，增幅仅次于马斯克。钟睒睒现在在福布斯富豪榜上的排名已超越巴菲特升至第 6 位，紧追 Facebook 首席执行官马克 - 扎克伯格。

上周财富增长最快的 10 位富豪中，有 7 位来自中国：

1. 马斯克，身价 1897 亿美元，过去一周增长 341 亿美元。

2. 钟睒睒，身价 956 亿美元，过去一周增长 241 亿美元。

3. 网易创始人丁磊，身价 349 亿美元，过去一周增长 55 亿美元。

4. 宁德时代董事长曾毓群，身价 360 亿美元，过去一周增长 51 亿美元。

5. 路威酩轩董事长伯纳德 - 阿诺特的家族，净资产 1550 亿美元，过去一周增长 46 亿美元。

6. 牧原食品董事长秦英林，身价 289 亿美元，过去一周增长 43 亿美元。

7. 吉利汽车董事长李书福，身价 238 亿美元，过去一周增长 31 亿美元。

8. 比亚迪董事长王传福，身价 189 亿美元，过去一周增长 29 亿美元。

9. 海天味业董事长庞康，身价 343 亿美元，过去一周增长 27 亿美元。

10. 盈透证券创始人托马斯 - 彼得菲（Thomas Peterffy），身价 232 亿美元，过去一周增长 26 亿美元。