华硕 ROG Swift PG32UQ 显示器发布：144Hz 4K 屏 + 双 HDMI 2.1 接口

IT之家1月13日消息 华硕今日正式发布了配备 32 英寸 IPS 面板的 PG32UQ 显示器，支持 4K、144Hz 与 HDMI 2.1 接口。

IT之家了解到，华硕 ROG Swift PG32UQ 采用三窄边框设计，对角线尺寸为 32 英寸，像素密度为 138PPI，响应时间为 1ms。它拥有 98% DCI-P3 色域，平均 Delta E 小于 2，且符合 VESA DisplayHDR 600 标准。

接口方面，华硕 ROG Swift PG32UQ 提供两个 HDMI 2.1 接口、两个 USB 接口以及一个耳机输出接口，HDMI 接口支持即插即用功能。PC 游戏玩家还可以使用高带宽 DisplayPort 1.4 输入来解锁显示器的最大刷新率，并且这些端口使用 VESA 显示流压缩（DSC）来确保即使在 4K 和 144Hz 时也可以完全按像素显示色彩。

值得一提的是，该显示器支持 AMD FreeSync Premium Pro 技术，并且正在进行 NVIDIA G-Sync 兼容认证，这意味着无论是 A 卡还是 N 卡都将支持可变刷新率显示。

目前该显示器的售价和开售日期尚未公布。