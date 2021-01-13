英伟达 RTX 3060 甜品卡 2 月底发售：12GB 大显存，售价 2499 元起

IT之家 1 月 13 日消息 根据英伟达官方的消息，RTX 3060 桌面显卡将于 2 月底上市，售价 2499 元起。官方表示，借助 GeForce RTX 3060，玩家将体验到较 GTX 1060 提升两倍的光栅性能和十倍的光线追踪性能。

IT之家了解到，RTX 3060 采用了 3584 CUDA 核心，GPU 频率可达 1.78GHz，配备了 12GB 的 GDDR6 显存，显存位宽 192-bit。

英伟达官方表示，RTX 3060 能让您在畅玩 “控制 (Control)”、“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)”、“堡垒之夜 (Fortnite)”、“我的世界 (Minecraft)”RTX Windows 10 版、“看门狗：军团 (Watch Dogs: Legion)”及其他多款热门佳作时产生炫目迷离之感。当然，此款产品也包含 NVIDIA DLSS 技术，可大幅提升 40 多款 RTX 游戏的帧率。开启 RTX 后，RTX 3060 能够以每秒 60 帧的帧率驱动全新推出的多款游戏。

另外，RTX 3060 将是 GeForce RTX 30 系列首款支持 Resizable BAR 的产品。在与同样支持 Resizable BAR 的主板强强联合之后，此项先进的 PCI Express 功能可以使 CPU 立即访问所有 GPU 显存，从而提升多款游戏的性能。