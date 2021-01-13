英伟达 、AMD 回应：将解决 GPU 显卡大缺货问题

IT之家1月13日消息 外媒 The Verge 报道，Nvidia 新的 RTX 3080、3070、3060 Ti 和 3090 以及 AMD RX 6800 和 6800 XT 都非常难以购买到，只要出现就会瞬间售罄，由于难以置信的需求量，使得这些 GPU 显卡的价值比制造商建议零售价高出数百美元。许多老款显卡在网上也已经售罄。

本周，Nvidia 和 AMD 终于有了一些更新，但这是一个苦乐参半的消息。

从好的方面来看，AMD 表示，它预计将在 2021 年第一季度在自己网站上销售更多公版参考设计 RX 6800，6800 XT 和 RX 6900 XT 显卡，并以官方原价出售，这应该意味着保持在 579 美元，649 美元和 999 美元。但 AMD 只是承诺 “尽可能多的游戏玩家”可以获得它们，但预计难以满足全部买家。

Nvidia 表示，其 GPU 显卡供应给消费者和合作伙伴 “仍需要等到第一季度”——Nvidia 财年第一季度还未结束，直到 4 月底 . 这是一个非常漫长的等待。

同样是大量的需求，而不仅仅是供应的限制，让显卡无法满足大部分人。Nvidia 称，自推出以来，其 499 美元及以上的 RTX 30 系列 GPU 显卡在相同时间内销量几乎是 RTX 20 系列的两倍。(RTX 30 系列比上一代的升级幅度更大，要知道当时利用 Nvidia 光线追踪的游戏并不多，GTX 10 系列显卡还能维持得很好。)

Nvidia 似乎认为加密矿工还没有抢购所有的显卡，尽管我们最近看到了比特币暴涨的天价。

Nvidia CFO Colette Kress 在最近的一次投资者会议上说，“我们也可以利用这个机会重新启动 CMP 产品线，以解决持续的挖矿需求。” CMP 指的是 Nvidia 专用加密挖矿 GPU 显卡，它剥离了矿工不需要的视频端口，因为它们不是将图形驱动连接到显示器上，这使得它们对 Nvidia 来说更有利可图。

IT之家获悉，到目前为止，只有华硕承认 GPU 显卡涨价了，价格较高。

AMD 首席执行官 Lisa Su 声称公司正在尽力压低价格。

“我们致力于让 GPU 显卡的定价尽可能地接近建议零售价，因为只有这样才能对用户公平。通常当我们有显卡上市时，我们的自有品牌显卡一开始会有，但随后就会逐渐消失，让我们的合作伙伴来接手。这次我们并没有淘汰 RX 6000 系列，使我们能够尽可能低价直销给用户。我们鼓励合作伙伴也这样做。不仅仅是关税，COVID 疫情环境下，运输费用增加也是难以避免的。随着我们进入更正常的环境，这种情况应该会有所改善。这对于我们计划中今年上半年的显卡更新也很重要，因为我们有很多产品要推向市场。”

这听起来不错，但它仍然相当不确定——感觉就像 AMD 在去年 11 月对 Hardware Unboxed 所说，合作伙伴应该如何能够在八周内以其原始的 649 美元零售价出售 RX 6800 XT 显卡是重要一步。