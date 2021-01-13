专家警告：地球周围 “垃圾”太多，小心卫星被撞

近期，有专家声称，人类在近地轨道上留下大量太空碎片，进而形成一个 “漂浮的塑料岛”。欧洲委员会国际工业与太空总局负责人埃卡特里尼 · 卡瓦达 (Ekaterini Kavvada)描述称，太空垃圾 “不是理论上的威胁，而是真实存在的威胁”，这有可能对卫星造成严重损害。

最新科学模型分析，地球轨道有 1.28 亿个直径大于 1 毫米的太空碎片，而直径大于 10 厘米的太空碎片达到 3.4 万个。据悉，直径小于 1 厘米的碎片可能会完全毁坏轨道卫星，因为它们移动速度太快。人造卫星通常用于通信，例如：卫星电视和电话，以及包括全球定位系统在内的导航系统，此类航天器还在天气预报、跟踪风暴、环境污染和天文学探索方面发挥重要作用。

卡特里尼说：“自 2019 年 1 月以来，太空中存在 5000 多颗卫星，其中近 2000 颗仍在使用。我们每天都在祈祷，当它们的使用寿命结束时，这些卫星能够正常脱离轨道，大部分在大气层中烧毁。”然而，她还警告称，当前仍有近 3000 颗活跃度较低的卫星在太空中漂浮。最新统计数据表明，其中 500 多颗卫星出现破裂或者损坏，导致太空中出现大量碎片。

近年来，伴随着人造卫星太空网络逐渐扩大，很可能在太空中形成 “凯斯勒现象”，这是一种连锁反应，越来越多的物体发生碰撞形成新的太空垃圾，导致地球轨道无法正常运行。

卡特里尼说：“这听起来像是一场即将到来的灾难！”欧洲航天局运营总监罗尔夫 · 登辛 (Rolf Densing)称，我们生活在一个庞大的卫星网络建造时代，地球轨道周围的航天器数量平均每年增加数千颗，到目前为止，地球轨道上大约有 1000 颗星链卫星，但预计 10 年后，地球轨道上将有数万颗卫星。罗尔夫称，欧洲航天局欧洲空间操作中心 (ESOC)正从该机构运营的大约 20 颗卫星上遭受数百次碎片碰撞，大约每两个星期，我们就必须执行一次避碰撞操作。

卡特里尼称，为了确保太空的长期可持续利用，我们必须限制太空垃圾的产生，避免形成新的太空碎片，并积极研发设计清除当前太空碎片的工具。即使在没有更多物体进入太空环境的前提下，来自欧洲航天局和美国宇航局的模拟结果表明，使低地球轨道碎片达到临界密度之下，仅靠缓解措施是远远不够的，我们必须提出安全反应机制，否则后果不堪设想。