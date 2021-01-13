网传马斯克退出两大社交平台宣布研发手机系统，但目前账户一切正常

（原标题：马斯克真的退出了Facebook和Twitter？账户状态正常）

1 月 13 日晚间消息，近日网上有传闻称，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）已删除自己在 Facebook 和 Twitter 上的内容，并彻底退出这两大社交网站，但事实并非如此。

根据传闻，马斯克不仅退出了 Facebook 和 Twitter，还计划开发新的手机操作系统，以取代安卓和苹果 iOS 操作系统的垄断地位。多年来，马斯克也一直在公开批评 Facebook，因此上述传闻听起来似乎可信。

去年 2 月，马斯克敦促人们删除自己的 Facebook 账户，称这个平台 “跛脚”。去年 5 月，马斯克又回怼 Facebook 人工智能副总裁杰罗米 · 佩森蒂（Jerome Pesenti），称 “Facebook 糟透了”。

上周，马斯克先是在 Twitter 建议人们放弃 Facebook，转而使用另一款加密消息应用 Signal。然后又发布了一条消息，将美国国会大厦暴力事件归咎于 Facebook 的创建，称 “这就是所谓的多米诺骨牌效应”。

但事实上，到目前为止（北京时间 2021 年 1 月 13 日 17 点 30 分），无论是马斯克的 Facebook 账户，还是 Twitter 账号，其状态均为正常，内容也都 “健在”。在 Twitter 上，马斯克在 10 几个小时前还转发了 Spacex 的一篇推文（Twitter 消息）。

至于马斯克宣布开发新的手机操作系统的计划，到目前为止，国外媒体还没有任何相关的报道。