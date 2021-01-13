ROG：幻 13 轻薄全能本独占 AMD R9 5980HS 处理器

IT之家 1 月 13 日消息 根据华硕 ROG 官方的消息，幻 13 轻薄全能本将独占 AMD R9 5980HS 处理器，目前这一型号暂未上架。

如下图所示，R9 5980HX 为该系列的最高型号，8 核 16 线程，最高 4.8GHz，支持超频。R9 5980HS 则是一款 35W 的处理器，但是最高加速频率与 R9 5980HX 相同，比 R9 5900HS 高了 0.2GHz，可在较低的功耗下提供更高的性能。

官方表示，ROG 幻 13 轻薄全能本独家首发特别版 AMD 锐龙 9 5980HS 处理器，处理器采用全新 Zen3 架构，比起初代 Zen 架构每瓦性能提升了 2.4 倍，基于 7nm 先进制程的 8 核心 16 线程设计，8 核 CCX 设计可直接共享访问 32MB L3 缓存，相比上一代 IPC 有 19% 的显著提升，并且功耗控制出色，TDP 仅为 35W。拥有强悍核心的 ROG 幻 13 轻薄全能本高效稳定，无论是 Office 办公软件、Adobe 专业设计软件或者各类娱乐程序都能疾速响应，满足工作、娱乐和创作的多样化需求。

IT之家稍早前报道，华硕京东上架了新款的 ROG 幻 13 笔记本，R7 5800HS+16GB 内存 + 512GB SSD+ GTX1650 独显，首发 7999 元。R9 5980HS 处理器版本还未上架。