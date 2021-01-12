英特尔叕换主板了：华擎发布 Z590/H570/B560/H510 主板

IT之家1月12日消息 去年，英特尔发布了400系列主板，对LGA 1200接口的10代酷睿进行了支持。时隔一年，英特尔又发布了11代酷睿和新的芯片组，华擎也推出了 Z590/H570/B560/H510 系列主板。

IT之家了解到，华擎Z590、H570、B560以及H510全线大军支持当前的第10代Intel Core系列处理器和第11代Intel Core系列处理器。

华擎表示，Z590 Taichi拥有决不妥协的供电规格，包括14相数字供电、90A Dr.MOS、90A高效电感、超大型散热片。还搭载最新、最顶尖的Thunderbolt 4/USB 4.0 Type-C技术，提供高达40Gb/s传输带宽，并支持最高27瓦（[email protected]）的PD 2.0传输协议，是兼具带宽、供电，以及稳定性的全方位传输接口。

Z590 Taichi还搭载Killer 1675x无线网卡，支持最新802.11ax的WiFi 6E无线传输协议，可运行于2.4/5/6 GHz三个频段，具有更高传输性能、更低的延迟，以及更快的数据传输速率。Z590 Taichi同时搭载Killer E3100 2.5G网络接口，让你轻松建构最高速的无线、有线网络环境！更酷的是，Killer独家Double Shot功能，可以同时征召Killer LAN以及Killer Wi-Fi整合多任务运作，并全智能带宽优化，最大化网络传输效能。

值得一提的是，华擎特地设计了「Lightning Gaming Ports」(专利申请中)，专们给高回报率电竞键鼠使用。对于「无线」键鼠的使用者。如果您常使用无线设备，例如键盘、鼠标、耳机，可能经历过被Wi-Fi 2.4GHz或是USB 3.1设备所干扰，导致传输不稳定的问题。因此，华擎特地附上一组「无线接收器USB扩充接口」，让你的无线接收器（Dongle）安装在此，远离Wi-Fi 2.4GHz以及USB 3.1设备，发挥最稳定的传输性能。

现在，华擎H570和B560主板上也支持内存超频功能。全系列Steel Legend主板均采用6层板PCB，并优化内存布线。不但有效降低主板温度，提升高频率内存的稳定性，并进一步强化超频潜力。

所有华擎B560主板包括至少一个PCIe Gen4 x4 M.2 SSD插槽，以及PCIe 4.0 x16插槽（仅在安装Intel 11th Core系列处理器时支持），可支持最新PCIe 4.0 SSD以及显示适配器。