三星 Galaxy S21 + 上手视频出炉：极为轻薄

IT之家 1 月 14 日消息 在发布会即将到来的前夕，三星 Galaxy S21 + 的简短上手视频已经曝光。
IT之家了解到，视频作者称，这款手机感觉相当轻薄。值得注意的是，SIM 卡槽已经移到了手机的底部。
根据 Winfuture 的曝光，Galaxy S21 系列将会有 3 款手机——Galaxy S21，Galaxy S21+ 和 Galaxy S21 Ultra。三款手机都将装载 Infinity-O 显示屏，但屏幕尺寸不尽相同。相机摄像方面，Galaxy S21 和 Galaxy S21 + 后置摄像头为三个摄像头，Galaxy S21 Ultra 为四摄。
|型号
|S21 Ultra
|S21+
|S21
|屏幕
|6.8英寸3200*1440 Dynamic AMOLED 2X
|6.7英寸2400*1080 Dynamic AMOLED 2X
|6.2英寸2400*1080 Dynamic AMOLED 2X
|存储
|12/16+128/256/512G
|8+128/256G
|8+128/256G
|主摄
|108MP，F1.8
|12MP，F1.8
|12MP，F1.8
|超广角
|12MP，F2.2
|12MP，F2.2
|12MP，F2.2
|长焦
|10MP，3X，F2.4
|64MP（裁切），F2.0
|64MP（裁切），F2.0
|潜望镜
|10MP，10X，F4.9
|前置
|40MP，F2.2
|10MP，F2.2
|10MP，F2.2
|特性
|激光辅助对焦，光学防抖
|光学防抖
|光学防抖
|电池容量
|5000mAh电池
|4800mAh
|4000mAh
|有线快充
|25W
|25W
|25W
|无线快充
|15W
|15W
|15W
|其余
|Wi-Fi 6E、UWB，S Pen(自费)
|Wi-Fi 6、UWB
|Wi-Fi 6
|重
|228g重
|202g重
|171g重
三星 Galaxy S21 系列发布会将于北京时间今晚 23 点举行，不妨期待一下。