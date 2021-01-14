三星 Galaxy S21 + 上手视频出炉：极为轻薄

IT之家 1 月 14 日消息 在发布会即将到来的前夕，三星 Galaxy S21 + 的简短上手视频已经曝光。

IT之家了解到，视频作者称，这款手机感觉相当轻薄。值得注意的是，SIM 卡槽已经移到了手机的底部。

根据 Winfuture 的曝光，Galaxy S21 系列将会有 3 款手机——Galaxy S21，Galaxy S21+ 和 Galaxy S21 Ultra。三款手机都将装载 Infinity-O 显示屏，但屏幕尺寸不尽相同。相机摄像方面，Galaxy S21 和 Galaxy S21 + 后置摄像头为三个摄像头，Galaxy S21 Ultra 为四摄。

型号 S21 Ultra S21+ S21 屏幕 6.8英寸3200*1440 Dynamic AMOLED 2X 6.7英寸2400*1080 Dynamic AMOLED 2X 6.2英寸2400*1080 Dynamic AMOLED 2X 存储 12/16+128/256/512G 8+128/256G 8+128/256G 主摄 108MP，F1.8 12MP，F1.8 12MP，F1.8 超广角 12MP，F2.2 12MP，F2.2 12MP，F2.2 长焦 10MP，3X，F2.4 64MP（裁切），F2.0 64MP（裁切），F2.0 潜望镜 10MP，10X，F4.9



前置 40MP，F2.2 10MP，F2.2 10MP，F2.2 特性 激光辅助对焦，光学防抖 光学防抖 光学防抖 电池容量 5000mAh电池 4800mAh 4000mAh 有线快充 25W 25W 25W 无线快充 15W 15W 15W 其余 Wi-Fi 6E、UWB，S Pen(自费) Wi-Fi 6、UWB Wi-Fi 6 重 228g重 202g重 171g重

三星 Galaxy S21 系列发布会将于北京时间今晚 23 点举行，不妨期待一下。