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三星 Galaxy S21 + 上手视频出炉：极为轻薄

2021/1/14 6:58:07 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 1 月 14 日消息 在发布会即将到来的前夕，三星 Galaxy S21 + 的简短上手视频已经曝光。

IT之家了解到，视频作者称，这款手机感觉相当轻薄。值得注意的是，SIM 卡槽已经移到了手机的底部

根据 Winfuture 的曝光，Galaxy S21 系列将会有 3 款手机——Galaxy S21，Galaxy S21+ 和 Galaxy S21 Ultra。三款手机都将装载 Infinity-O 显示屏，但屏幕尺寸不尽相同。相机摄像方面，Galaxy S21 和 Galaxy S21 + 后置摄像头为三个摄像头，Galaxy S21 Ultra 为四摄。

型号S21   UltraS21+S21
屏幕6.8英寸3200*1440   Dynamic AMOLED 2X6.7英寸2400*1080   Dynamic AMOLED 2X6.2英寸2400*1080   Dynamic AMOLED 2X
存储12/16+128/256/512G8+128/256G8+128/256G
主摄108MP，F1.812MP，F1.812MP，F1.8
超广角12MP，F2.212MP，F2.212MP，F2.2
长焦10MP，3X，F2.464MP（裁切），F2.064MP（裁切），F2.0
潜望镜10MP，10X，F4.9

前置40MP，F2.210MP，F2.210MP，F2.2
特性激光辅助对焦，光学防抖光学防抖光学防抖
电池容量5000mAh电池4800mAh4000mAh
有线快充25W25W25W
无线快充15W15W15W
其余Wi-Fi   6E、UWB，S Pen(自费)Wi-Fi   6、UWBWi-Fi   6
228g重202g重171g重

三星 Galaxy S21 系列发布会将于北京时间今晚 23 点举行，不妨期待一下。

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关键词：三星Galaxy S21

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