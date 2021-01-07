泰国三星推出优惠活动：不到 5 块钱就能买 Galaxy S21 系列

IT之家 1 月 7 日消息 三星已经正式定于 1 月 14 日举行 2021 年首次 Unpacked 活动。预计该公司将在此次虚拟发布会上发布由 Galaxy S21、Galaxy S21 + 以及 Galaxy S21 Ultra 组成的 Galaxy S21 系列。据悉，该公司还将推出 Galaxy Buds Pro 真无线降噪耳机以及 Galaxy SmartTag 追踪设备。在这之前，该公司已经开始在全球多个地区开启新机预订。不过，泰国地区的政策比其他地区更吸引人。

三星泰国分部正在其官方网站上针对 Galaxy S21 系列开展名为 “RESERVE THE EPIC”的促销活动。根据描述，前 100 名订购预定新机的客户，只需以 21 泰铢（4.5 元）加一台数码相机即可获得新机。

IT之家了解到，由于页面上只是写着 “预设机型”，所以具体是哪款 Galaxy S21 机型是个谜。但不到 5 元钱，加一部数码相机，还是非常诱人的。据悉，相机可以是单反相机、类似单反的相机、无反相机、小型相机，也可以是动作相机。此外，这 100 名客户以及接下来的 1000 名客户，将获得价值 2939 泰铢（632 元）的 1 年 Samsung Care + 计划。

为了有机会领取这一优惠，感兴趣的客户必须在 1 月 14 日下午 6:00（当地时间）之前在活动页面上注册。注册的客户将在他们的电子邮件 ID 上收到一个独特的代码，必须在 1 月 21 日上午 10:00-1 月 28 日晚上 11:59 之间预购设备时使用该代码。