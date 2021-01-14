华硕推出第二代 ZenBook Duo 双屏笔记本：副屏幕增加倾角更好用

IT之家 1 月 14 日消息 华硕在 CES 2021 上带来了第二代 ZenBook Duo 双屏笔记本电脑，经过重新设计，体积更小、重量更轻、运行更凉爽，并采用新的 Nvidia GPU 和第 11 代英特尔处理器，性能更强。

▲ZenBook Duo 14

ZenBook Duo 将有两个版本，一个 Pro Duo 15 OLED 和一个 Duo 14。Pro Duo 15 OLED 将搭载最高 10 代英特尔酷睿 i9 处理器，Nvidia GeForce RTX 3070 独立显卡和高达 32GB 的内存。Duo 14 搭载第 11 代酷睿 i5 或 i7 处理器，可选 Nvidia MX450 显卡和高达 32GB 的内存。

真正让其脱颖而出的是双显示技术，Pro Duo 拥有一块 15.6 英寸、3840x2160 像素的 OLED 触控屏，经过 Pantone 认证，100% 覆盖 DCI-P3 色域。与之搭配的是下方的 14 英寸超高清触摸屏。Duo 14 拥有 14 英寸 1920x1,080 像素的触控屏，搭配同样分辨率的 12.6 英寸触控屏。

华硕使用了一种新的铰链设计，当掀开笔记本盖子时，副显示屏（称为 ScreenPad Plus）在 Duo Pro 15 上可倾斜 9.5 度，在 Duo 14 上可倾斜 7 度，提供了更好的视角，并使显示器之间的缝隙看起来更小，它比以前更像一个大显示器。

▲ZenBook Pro Duo 15 OLED

Windows 系统可以将 ScreenPad Plus 识别为第二个显示器，所以可以用它来做任何你会用第二个屏幕做的事情。华硕也为 ScreenPad 准备了一堆实用工具，可以通过屏幕上的触摸栏使用。例如，可以启动一个数字键盘，或者把它变成一个巨大的触摸板，也可以用附带的活动笔在上面写字。

IT之家了解到，ScreenPad Plus 的面板亮度比上一代机型高 400 尼特，因此更容易看清，减少了眩光和反光。华硕还提供一个折叠式支架，可连接到笔记本底部，并将机身向上倾斜，使 ScreenPad 上附带的笔使用起来更加舒适。

华硕 ZenBook Pro Duo 15 OLED 预计将于 4 月开始在北美地区上市，价格没有公布。Duo 14 已开启预购，起价 1000 美元（约 6475 元）。

除了 Duo 15 和 14，华硕还发布了 ZenBook 13 OLED、Zenbook 14 和 ZenBook Flip 15。华硕表示，Flip 15 现已上市，起售价为 1150 美元（约 7446 元），是 “世界上最紧凑的 15.6 英寸可转换笔记本电脑之一”。ZenBook 14 是一款搭载 AMD 处理器的超薄笔记本电脑，采用 Ryzen 7 5800H 处理器，并可选配 Nvidia MX450 显卡。ZenBook 13 OLED 是一款 2.26 斤重的笔记本，配备 13.3 英寸 FHD OLED 显示屏和 AMD Ryzen 移动处理器。华硕没有提供它们的定价，预计它们将在 2 月份上市。