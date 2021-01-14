CD Projekt 将推迟《赛博朋克 2077》新内容推出时间以修复游戏

波兰游戏开发商 CD Projekt 宣布，将推出旗下游戏《赛博朋克 2077》的新内容发布时间，当前该公司正在努力修复这款不久前发布的游戏中随处可见的小错误。

在周三发布的一段视频和博文中，该公司表示，将在 1 月底发布新的更新，然后在 “随后的几周内”发布第二次更新，这些更新旨在修复游戏中的错误。

该公司表示：“我们当前最主要的任务是对游戏进行修复和更新。”这家游戏开发商还表示，该游戏的新内容发布时间将会晚于预期，“我们将在稍后发布免费的未来可下载内容（DLC），对于这部分内容，我们将在几个月后给出更详细的说明。”

《赛博朋克 2077》原本被视为是 2020 年最重磅的游戏之一，该游戏在 12 月 10 日发布，然而上线之后它引发了大量玩家的不满，原因是玩家在游戏中遇到了性能问题，尤其是在游戏机端上。由于这款游戏的表现过于糟糕，导致索尼公司在 PlayStation 上删除了它的购买页面。

CD Projekt 在博文中表示，它正在 “与索尼合作，尽快将《赛博朋克 2077》带回 PlayStation 商店”。

PlayStation 5 和微软 Xbox Series X 主机上的 DLC 也将推迟到今年晚些时候，该公司表示：“由于游戏中的城市元素非常多，而老一代游戏机的磁盘带宽有限，这是我们经常需要面对的挑战。”

CD Projekt 还表示，其目标是要在 “没有任何强制性加班”的情况下制作游戏补丁。去年，有媒体报道称贵公司已经违背了之前做出的避免强制性加班的承诺，在游戏行业内，强制性加班被称为 “紧缩”（Crunch）措施，该公司表示：“在所有未来的项目中，避免紧缩是我们的首要任务之一。”