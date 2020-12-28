借助谷歌 Stadia，任天堂 Switch 成功玩上《赛博朋克 2077》：极为流畅

IT之家 12 月 28 日消息 尽管在 PlayStation 4 和 Xbox One 主机上运行得相当糟糕，但现在有人已经找到了一种方法，让《赛博朋克 2077》可以在任天堂 Switch 上玩。而一想到《赛博朋克》可以在 Switch 上玩，可能会让你觉得体验会惨不忍睹，但该游戏在 Switch 上的访问方式并不是你想象的那样。

YouTuber Nintendrew 找到了一个比较奇怪的变通方法，让任天堂 Switch 能够玩《赛博朋克 2077》。由于一些原因，该平台无法原生运行该游戏，那么他究竟是如何完成这一壮举的呢？答案是借助 Google Stadia 云游戏。

Nintendrew 破解了他的 Switch，允许安装 Android 软件，这样谷歌 Stadia 就可以下载到该平台上。

《赛博朋克 2077》以这种方式在 Switch 上运行的有趣之处在于，玩家仍然能够使用 Joy-Con 或任天堂专业手柄来玩该游戏。不需要以某种方式将不同类型的手柄连接到 Switch。一旦安装了 Stadia，就可以像通常在 Switch 上玩原生游戏一样通过该服务玩游戏。

至于《赛博朋克 2077》在 Switch 上的表现，其实很不错。同样，由于这是通过 Stadia 进行的游戏，所有被利用来运行游戏的硬件都在其它地方，所以并没有那么依赖 Switch 本身的性能。在手持模式下可以稳定地以 720p 运行，如果把它连接到电视上，则可以输出 1080p。

IT之家需要提醒的是，如果你尝试在自己的 Switch 上这样做，有会使设备变砖的风险。此外，还会让设备失去保修。