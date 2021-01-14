2021 智能手机大升级预测：价格上涨，重返轻量化，环保包装盒，抛弃 “鸡肋”摄像头

2021 年，我们又在期待着新一轮手机发布潮的到来，然而也希望智能手机厂商们的产品能够在新的一年有所改进提升，改掉一些在 2020 年的问题，用更好的产品策略，给予消费者更好的体验。

1、过于复杂雷同的机海战术

机海战术无疑是目前所有手机厂商的选择，芯片厂商也十分了解厂商需求，推出了多种多样的解决方案。然而，在 2020 年，一些厂商机海战术下的机型过于雷同，甚至出现了不同子品牌之间产品的高度相似化。这种策略没有让外界看到所谓的 “精准刀法”，无法做到精准满足目标用户群的需求，部分机型也没有明显的差异化创新，甚至出现了背部无法分辨，正面贴膜通用的情况。

2、价格上涨

2020 年是智能手机大涨价的一年，尤其是旗舰机型与旗舰杀手的价格，均有着不小幅度的上涨。从目前小米 11 的 3999 元的价格来看，2021 年旗舰机型的价格可能会维持与 2020 年相同的水平。不过，5nm 制程本身在成本上会比 7nm 有所上升，iPhone 12 系列中的成本解析已经证明了这一点，所以也存在着部分厂商在 2021 将旗舰机型价格略微提升的可能。

3、全面进入 5G 时代

很多机型在 2020 年都有着一个加长版的名字，原因就在于名称后面还会加上 5G 两字，部分原因在于强调自身支持 5G，另外也在于该型号可能还存在 4G 版。2021 年，厂商们自然会推出更多的 5G 版机型，也更希望对于 5G 网络的支持能够成为标配。芯片厂商们的解决方案也已经涉及到了 5G 机型的各个层级，也为厂商在中低机型上推出 5G 产品提供了技术支持。

4、努力重返轻量化

Galaxy S20、Pixel 5、iPhone 12、iPhone 12 mini 在 2020 年做出了轻量化的表率，向外界证明了 5G 手机也能做到真正的轻量化，而不只是某些品牌在发布会宣传中的广告话术。当骁龙 888 内置了 X60 基带后，也为更多 OEM 厂商在机身设计时，提供了更多内部空间的自由度，也更有机会让手机不再是口袋中的累赘，在重量与尺寸间取得平衡存在着比 2020 年更大的可能。

5、抛弃 “鸡肋”的摄像头

不知何时，也许厂商们是为了显得好看，进而提升消费者购买的可能，开始在手机背部堆砌使用率极低的摄像头，众多厂商在 2020 年均在手机中放入更多的摄像头，甚至是仅 200 万像素的所谓微距摄像头，但实际表现却不如使用主摄像头进行拍摄出的照片。新的一年，希望手机背部的附加摄像头能够更加实用，要不就砍掉，还能降低成本减轻重量。

6、加快系统升级速度

高通已经与 Google 宣布，将强化并扩展 Google 的 Project Treble，从骁龙 888 的机型开始，都可获得至少三个大版本的 Android 系统更新，以及四年的安全更新。这就意味着，2021 年的旗舰机型在硬件本身具备着良好的长期系统更新能力，但同时也需要各大手机厂商们及时与自家的 UI 进行二次开发，能够为用户第一时间推送系统升级的固件，解决 Android 系统一直以来的老大难问题。

7、更廉价耐用的折叠屏

就在近期，折叠屏手机再次爆出了在低温环境下的质量隐患问题，在该类型机型通过柔性玻璃材质的使用、铰链的改进，在质量上已经有了大幅提升的情况下，2021 年显然还需要继续进行改进，来提升产品的耐用度，以及屏幕的平整度。与此同时，传闻中的廉价版 Galaxy Z Flip 也值得期待，毕竟现在折叠屏手机的售价，对于大多数人来说还难以接受。

8、假如环保就请提高兼容性

苹果以环保之名在手机包装盒中取消了充电头。小米 11 的包装盒中也不再标配充电头，好在最终用户可以选择是否需要免费提供的快充头。最近，三星也传出将会从 Galaxy S21 开始不再附赠充电头的消息。假如 Android 手机厂商们要紧跟环保大潮，那么也应该保证手机对于快充协议的兼容性问题，如果会出现连自家此前出厂的充电头都存在兼容性 Bug 的问题，那只会让这一举动变得更加不环保。

9、快充请跟上时代步伐

在国产手机厂商猛砸快充黑科技的情况下，100W、120W 的快充技术很可能在 2021 年成为很多顶级旗舰产品的标准技能，50W、65W 的快充也会成为众多机型的标配。这个时候苹果的 20W 快充、三星的 25W 快充、Google 的 18W 快充就显得不那么快了。手机厂商请在保证安全的情况下，让快充跟上时代步伐，打造属于 2021 年标准的快充产品，别让快充成为调侃者口中的 “快”充。

10、完整的频段支持

在 2020 年上半年，部分手机厂商们还会因为是否支持 n79 频段而在社交媒体上展开辩论。而如下半年 Pixel 5、苹果 iPhone 12 系列所带来的 5G 全频段支持，显然更有诚意，实际上目前各层级的基带与射频解决方案在技术上本就具备支持全频段的能力。2021 年，希望更多的手机支持 5G 全频段，毕竟疫情终将过去，更多人期待着能够重新环游世界的日子。