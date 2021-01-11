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不惧骁龙 888 ，消息称 2021 年还有多款骁龙 865 次旗舰手机发布

2021/1/11 9:22:32 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家1月11日消息 在去年 12 月夏威夷举办的骁龙技术峰会上，高通正式发布了新一代旗舰芯片骁龙 888，在技术峰会上，高通宣布，包括华硕、黑鲨、联想、LG、魅族、摩托罗拉、努比亚、realme、一加、OPPO、夏普、vivo、小米和中兴在内的安卓智能手机 OEM 厂商都在研发基于骁龙 888 的智能手机。

IT之家获悉，不过，相比起骁龙 888 ，其实骁龙 865 的性能仍然不差，有数据显示，骁龙 865 超频可媲美骁龙 888，但并不推荐超频使用。近期 OPPO Reno5 Pro+ 发布，搭载骁龙 865 芯片，主打影像和游戏功能。

另外根据测试，骁龙 865 灰烬版对比骁龙 888：  测试机型是黑鲨 3 Pro 和小米 11，这俩屏幕参数接近。黑鲨实测游戏过程中最高可以 905MHz，最终高负载游戏平均帧数 46.2fps，平均功耗 7.2W。骁龙 888 平均帧数 53.7fps，平均功耗 7.5W。

微博博主@数码闲聊站 表示，你们以为 OPPO Reno 5 Pro+ 是最后一款 SM8250（骁龙 865）新机，实际上 2021 年有好几款 SM8250 新机正在靠拢，下一款很快。

因此，在 2021 年，采用骁龙 865 的中端机型或者次旗舰依然很有吸引力。

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关键词：骁龙865骁龙888智能手机

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