国家邮政局将加快推广信用承诺制度：对刷单、贩卖快递盲盒等进行清理整顿

IT之家 1 月 14 日消息 据国家邮政局微博消息，1 月 14 日，国家邮政局召开一季度例行新闻发布会。发布会上传出的消息称，国家邮政局将加强对快递数据收集、管理、使用的监管，严肃查处泄露用户信息等违法行为；加快推广信用承诺制度，完善失信行为信息披露机制，对刷单、贩卖快递盲盒等进行清理整顿；狠抓安全监管 “三项制度”落实，依托 “绿盾”工程加强 “互联网 + 监管”建设，为消费者营造安全平稳畅通的寄递环境。

此外，国家邮政局将加强快递员（投递员）权益保护。为此，国家邮政局将制定快递员劳动定额标准和末端派费核算指引，积极推广人身意外险等适合快递业的险种；联合相关部门出台优化基层员工权益保障政策，持续深入开展 “暖蜂行动”，加大公租房（廉租房）政策争取力度；进一步加强先进典型选树工作，引导形成尊重劳动、关爱发展的良好社会氛围；规范企业内部层层罚款问题。

IT之家了解到，国家邮政局还将进一步提升末端投递服务水平，智能快递箱投递率达到 10% 以上、快递公共服务站数量达到 11.5 万个；提高建制村快递服务通达率 , 东部地区基本实现快递服务直投到村，中、西部地区分别达到 80% 和 60%；新增政务便民网点 1000 个，巩固提升建制村直接通邮成果，西部地区建制村周三班以上投递比率超过 95%；加快推进快递包装绿色转型；不断提高从业人员素质，培训从业人员 25 万人次；