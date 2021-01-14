消息称小米测试 80W 无线闪充：有望上半年量产商用

IT之家 1 月 14 日消息 我们知道小米 11 已经支持 50W 无线快充，这比很多有线快充的速度都要快，然而小米仍然没有停下来的意思，据最新爆料，该公司已经在测试 80W 无线快充。

据消息一向比较可靠的博主 @数码闲聊站 爆料，一款旗舰新机正在测试 80W 无线充电，目前处于验证阶段，如果顺利的话上半年有希望看到量产机型。

网友猜测，如果不出意外的话，该博主所说的旗舰应该是小米 11 Pro，该机并未在去年 12 月的小米 11 发布会上亮相。

实际上，去年 10 月份小米就宣布，小米无线充电首次跨过 80 瓦大关，打破全球手机无线充电纪录。小米特别定制了更高效的无线充电架构和芯片，自主设计了复合式线圈系统，采用 MTW 多极耳快充电池，双 6C 串联电芯，配合多级递变电流调控以及 MiFC 快充等众多 “加速”技术，4000mAh 电池 8 分钟即可充一半，19 分钟就能充至 100%。

IT之家了解到，小米于 2018 年 3 月国内首发了 7.5 瓦无线充电，2019 年 2 月全球首发 20 瓦无线快充，2019 年 9 月全球首发 30 瓦无线闪充，2020 年 3 月发布首款 40 瓦无线闪充，2020 年 8 月全球首发 50 瓦无线秒充。