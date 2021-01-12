外媒：小米 11 Lite 将与小米 11 一同在全球发布会上首发亮相

IT之家1月12日消息 据外媒 GizmoChina 今日报道，消息人士透露，小米 11 Lite 将在小米 11 全球发布会上同步亮相，也是首发。

IT之家了解到，小米 11 和小米 11 Lite 的发布时间尚定论。考虑到该公司已经在海外预热小米 11 系列的全球发布会，预计该系列机型将在国内小米 11 Pro 登场时才会面向全球市场揭晓。

值得一提的是，近日有爆料者声称小米 11 Lite 是该公司在 2021 年第一季度推出的 9 款小米手机之一。

▲ 小米 MI 11 Lite 的渲染图，图源：YouTuber @The Pixel

据 FCC 认证信息，小米 11 Lite 型号为 M2101K9AG。这款手机规格包括：4150mAh 额定容量的电池、33W 快充、MIUI 12，双频 WIFI 和蓝牙 5.1。FCC 的认证信息显示该机至少提供两种不同的版本，例如 6GB RAM + 64GB 存储和 6GB RAM + 128GB 存储。

印度标准局（BIS）最近还批准了型号为 M2101K9AI 的小米手机。它预计乎是 Mi 11 Lite 的印度版本（按照惯例最后一位 G 为全球，I 为印度，C 为中国）。

越南 YouTuber 本月早些时候声称，它拥有 120Hz 刷新率的显示屏，搭载高通骁龙 732G SoC 和 64MP+ 8MP+ 5MP 三摄。从外观上看，这款手机看起来像是小米 11 的精简版。此外，该 YouTuber 声称该手机将于 3 月底在越南开售。按照惯例小米全球发布会应在此之前，但国内市场是否推出尚不得而知。