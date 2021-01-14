中外科学家联合发布巨幅宇宙二维天图：10 万亿数码像素，包含 20 亿天体

IT之家1月14日消息 从中国科学院国家天文台获悉，今日，国家天文台北京 - 亚利桑那巡天（BASS）团队和暗能量光谱巡天（DESI）国际合作项目团队联合发布了最新巨幅宇宙二维天图，为即将开始的新一代宇宙学红移巡天构建三维宇宙铺平了道路。

▲ 最新发布的图像巡天数据分布和局部 DESI 光谱观测目标。BASS 巡天数据为赤纬 32 度以上的区域 | 图源：国家天文台

据介绍，近代天文观测证实了宇宙在不断膨胀，而且处于加速膨胀状态。驱动宇宙膨胀的力量被天文学家称为暗能量。暗能量至今还是一个谜团，它占宇宙组成约 68%，剩余物质为暗物质和普通重子物质。

通过对宇宙中大量星系的光谱观测，人们能够准确获得星系的退行速度，也就是红移，从而获得天体的距离。大规模星系的红移测量能够准确刻画出宇宙物质的三维分布，精确勾勒出暗能量对宇宙膨胀的影响。

IT之家获悉，DESI 被称为第四代宇宙学巡天项目，是美国能源部支持的国际合作项目，中国也参与其中。它计划利用 5 年的时间，获取数千万星系的红移，构建当前最大的三维宇宙，有望揭露暗能量的神秘面纱。

中国科学院国家天文台表示，在开展 DESI 光谱红移巡天之前，研究人员需要获得比以往面积更大、更深的宇宙二维图像来满足大规模光谱观测的需求。而我们只有 5 年左右的时间获取这样的图像数据。因此 DESI 寻求与多个天文台开展国际合作。

经国家天文台和 DESI 国际合作团队近 200 名科研人员的不懈努力，历时 6 年进行联合观测和数据分析，对观测的图像拼接，打造了巨幅宇宙二维天图。该宇宙二维天图覆盖了两万平方度的天空，约为全天球面积的一半，容纳了 10 万亿数码像素，包含了 20 亿天体。

这些深度图像数据是 DESI 光谱巡天顺利进行的第一要素。在构建的巨幅宇宙二维天图中，国家天文台联合美国亚利桑那大学开展的北京 - 亚利桑那巡天贡献了北半球的星空。