台积电 5nm 工艺去年四季度营收超 25 亿美元

1 月 14 日消息，据国外媒体报道，台积电目前最先进的 5nm 芯片制程工艺，在去年一季度大规模投产，为苹果、华为等公司代工最新的处理器，三季度开始披露 5nm 工艺的营收。



对于 5nm 工艺，台积电 CEO 魏哲家在此前的财报中曾多次表示，他们预计 5nm 工艺能贡献去年全年 8% 的营收，而从台积电公布的营收来看，他们 5nm 工艺的营收，达到了这一预期。

台积电今日下午发布的 2020 年第四季度财报显示，他们在这一季度营收 126.76 亿美元，5nm 制程工艺贡献了其中的 20%。按营收及比例计算，台积电 5nm 工艺在去年四季度的营收就达到了 25.35 亿美元。

台积电是在去年三季度开始披露 5nm 工艺的营收的，那一季度台积电的营收为 121.4 亿美元，5nm 工艺贡献 8%，也就是带来了 9.7 亿美元的营收。而四季度达到 25.35 亿美元，环比增长 161.3%，也就意味着台积电 5nm 工艺的产能有明显提升。

而在 2020 年全年，台积电 5nm 制程工艺的营收，也达到了他们的预期。台积电的财报显示，5nm 工艺所带来的营收，在他们全年营收中的比重为 8%。