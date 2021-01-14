悟空问答 App 宣布下线：将以头条问答的形式继续运营

IT之家1月14日消息 今日晚间，悟空问答发布了《关于悟空问答 App 下线的公告》（以下简称《公告》）。

《公告》指出，悟空问答 App 将于 2021 年 1 月 20 日 00:00 起从各大应用商店下线，并于 2 月 3 日 00:00 起停止运营，关闭服务，悟空问答 App 将无法注册、登录、发布内容、查看已发布内容及查看其他人发布的内容。

据介绍，悟空问答 App 将于近期停止服务和运营，“问答依旧会作为今日头条的重要体裁，以头条问答的形式继续运营。”本次调整对帐号收益、内容推荐、帐号已有绑定关系以及帐号权益均无影响。

此外，悟空问答 App 中的收益、粉丝、内容、收藏等都将迁移至今日头条 App 及头条号后台和悟空问答 PC 端。

IT之家了解到，问答内容将会在今日头条 App 的推荐频道、“问答”频道、各垂类频道、以及悟空问答 PC 端进行分发。

悟空问答 App 具体下线时间安排：