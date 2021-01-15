3798 元起，iQOO 7 手机正式开售：骁龙 888/120W 快充 / 120Hz 屏

IT之家1月15日消息 今日 0 点，iQOO 7 正式开售，拥有潜蓝、黑境与传奇版三种配色， 8+128GB 售价 3798 元，12+256GB 售价 4198 元。

机身工艺方面，iQOO 7 选用航海铝作为中框材料，具有更好抗腐蚀性和韧性，搭配采用全新 AG 工艺的玻璃背盖，拥有 0.6mm 厚度。

屏幕方面，iQOO 7 采用 120Hz 全感屏，拥有 1000Hz 瞬时触控采样率与 300Hz 触控报点率，支持四种刷新率应用场景，以及最高 1300 尼特亮度与 4096 级明暗亮度调整，配合 SGS 低蓝光、低拖影认证，与 HDR10+ 的⾼动态范围认证。

IT之家了解到，iQOO 7 配备屏下双控压感、双路线性马达、双扬声器组成全感操控系统。其中，屏下双控压感可以根据用户的喜好，把屏幕的两个操作区域分别映射到游戏中的任何位置；双路线性马达支持通过两个振动单元，构建出振动的方位感和层次感；双扬声器响度⾼达 71.5dB。

此外，iQOO 7 全系标配 120W FlashCharge 闪充技术，至快 15 分钟充至 100%。同时，iQOO 7 标配 120W 充电器，兼容支持 65W PD 协议，并配备 1.5 米充电线。

iQOO 7 内部则配备了 4096 平⽅毫⽶的均热板。均热板内部采用「螺旋编织丝⽹」结构的动力泵，可降低整机温度，游戏时仍有良好握持感。

iQOO 7 采用了「纵横全场景天线」，额外增设了一个天线出口，其 Wi-Fi 6 也升级到了「增强版」，最高理论下载速率提升到了 iQOO 5 的 2 倍。

核心配置方面，iQOO 7 搭载高通骁龙 888 处理器，采用增强版 LPDDR5 与增强版 UFS 3.1，支持 Multi-Turbo 5.0。

相机方面，iQOO 7 配备 4800 万像素的⾼清主摄，拥有 120 度超大视野，搭配 50mm 等效焦距的专业⼈像镜头，搭载了 OIS 光学防抖系统、视频专业模式，支持全新的 RAW HDR 2.0 技术、全新超级夜景算法、黑光夜视 2.0 与「⽼照片修复」功能。

系统方面，iQOO 7 搭载了 OriginOS for iQOO，支持原子组件、控制台、能量魔方行为壁纸等功能。