扫黄打非通报：微博运营公司近日因履行主体责任不力被罚

IT之家1月15日消息 据 “扫黄打非”微信公众号 1 月 15 日消息，一段时间以来，网友强烈反映微博上出现大量色情营销账号、诱导性文字和图片内容。“扫黄打非”部门调查发现，微博平台上色情引流现象突出，长期未得到有效遏制。

对此，2020 年至今，“扫黄打非”部门坚决查处打击不法人员利用微博引流传 “黄”、散布不良信息的违法犯罪行为。安徽、浙江、甘肃等地紧盯重点线索，深挖彻查，成功破获 6 起刑事案件。安徽宣城查办徐某某传播淫秽物品案，徐某某已被一审宣判；安徽芜湖警方侦破姜某某等人传播淫秽物品牟利案，18 名犯罪嫌疑人落网；浙江宁波海曙警方先后破获胡某某等人传播淫秽物品牟利案、程某某等人传播淫秽物品牟利案，6 名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施；浙江宁波鄞州警方捣毁一条网络黑产链条，9 名犯罪嫌疑人被抓捕归案；甘肃酒泉查获陈某某等人传播淫秽物品牟利案，7 名犯罪嫌疑人被刑拘。上述案件中，犯罪嫌疑人通过在微博注册账号发布色情低俗内容、评论刷帖、向微博聊天群散播淫秽视频等方式进行引流，均将受到法律严惩。

对微博平台履行内容安全企业主体责任不到位的情况，“扫黄打非”部门曾数次约谈微博公司负责人责令整改，并给予行政处罚。全国 “扫黄打非”办公室 2020 年 7 月发布 “净网 2020”专项行动阶段性成果时，对微博涉及问题处理情况进行了通报。近日，根据群众举报，全国 “扫黄打非”办公室再次部署北京市 “扫黄打非”部门对微博中存在传播淫秽色情信息且处置不力的情况进行查处。经查，2018 年 12 月至 2020 年 12 月期间，微博上多名注册用户发布网络出版物和长图小说，其内含有明显淫秽色情内容。今年 1 月 4 日，北京市文化市场综合执法总队依据相关法律规定，对运营微博的北京微梦创科网络技术有限公司作出行政处罚。

IT之家了解到，全国 “扫黄打非”办公室负责人指出，治乱象须用重拳，淫秽色情信息的网络黑灰产要全链条打击。互联网企业务必履行好主体责任，如果责任落实不力，就容易变成传播淫秽色情等有害信息的 “帮凶”。沦为 “帮凶”，无论多大的网站平台都将被追究责任。希望微博平台切勿屡查屡犯，要以案为鉴，本着对自己负责、对网民负责、对社会负责的态度，真正重视内容安全、堵塞管理漏洞，切实加大人员、技术等方面投入，全面提升应对色情引流行为升级变化之举，建立健全并严格落实安全管理制度，持之以恒、一以贯之对淫秽色情等有害信息进行全面、深入地清理，用实际行动净化网络空间。