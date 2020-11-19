新浪微博就违规收集使用个人信息致歉：正内部整改

IT之家 11 月 19 日消息 18 日晚，新浪微博社区管理官方微博 “微博管理员”发布公告称，11 月 14 日，App 违法违规收集使用个人信息治理工作组发布通告，显示微博 APP 存在两个 “个人信息收集使用”方面的问题，微博对此深表歉意，正进行内部整改。

微博管理员介绍，11 月 14 日 App 违法违规收集使用个人信息治理工作组发布通告，显示微博 APP 存在两个 “个人信息收集使用”方面的问题，微博对此深表歉意。

针对列出的微博 “未逐一列出嵌入的腾讯 Bugly、淘宝等第三方 SDK 收集使用个人信息的目的、类型”问题。微博管理员解释称，嵌入 SDK 是借助于专业的第三方服务，为微博用户提供更专业的服务功能。基于最新政策要求，微博正在梳理 SDK 使用情况，并将在隐私政策中进行披露；嵌入腾讯 Bugly SDK 主要用于改善微博客户端闪退时的用户体验问题，仅在个别下载渠道安装使用。经自查，腾讯 Bugly SDK 已于 2019 年 1 月份起不再调用；嵌入淘宝 SDK 主要用于用户通过微博便捷地登录淘宝购买商品，仅在微博中点击宝贝详情页或淘宝链接时调用，微博不做信息截留。

此外，针对微博 “以不正当方式误导用户同意收集个人信息：在隐私政策中以‘在你发送微博、使用微博提供的位置定位服务时，我们会收集你的位置信息、设备信息’为由收集用户设备信息”问题。

微博管理员称，经核实，以上条款存在表述不严谨的问题，应改为：在用户发送微博时会收集设备信息，使用微博提供的位置定位服务时会收集定位信息。

微博管理员表示，根据通告要求，微博正在进行内部整改，保证在限期内按主管部门要求更新隐私协议内容，梳理用户隐私相关权限的合理性，保护用户隐私权益不受侵害。

微博管理员还称，感谢 App 违法违规收集使用个人信息治理工作组以及社会公众对微博的管理和监督，微博将立即着手改正以上问题，并始终将用户及社区公众利益视为企业经营的生命线。

IT之家了解到，11 月 13 日，App 违法违规收集使用个人信息治理工作组通报，近期评估发现，35 款 App 存在个人信息收集使用问题，新浪微博、航旅纵横、连信、最右、优信二手车、壹钱包、你我贷借款、信而富、网易蜗牛读书等在列。