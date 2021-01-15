工信部：到 2022 年初步建立物联网基础安全标准体系

IT之家1月15日消息 今日，工信部就《物联网基础安全标准体系建设指南》（征求意见稿）公开征求意见。

意见稿提出，到 2022 年初步建立物联网基础安全标准体系，研制重点行业标准 10 项以上，明确物联网终端、网关、平台等关键基础环节安全要求，满足物联网基础安全保障需要，促进物联网基础安全能力提升。到 2025 年推进形成完善的物联网基础安全标准体系，研制行业标准 30 项以上，提升标准对细分行业及领域的覆盖程度，提高跨行业物联网应用安全水平。

IT之家了解到，物联网基础安全标准主要是指物联网终端、网关、平台等关键基础环节的安全标准。物联网基础安全标准体系包括总体安全要求、终端安全、网关安全、平台安全、安全管理五大类标准。

在组织实施方面，意见稿提出四点，一是加快标准研制，在工业和信息化部的指导下，按照《建设指南》明确的标准研制路径，有序推进行业标准研制工作，注重物联网基础安全标准化工作与行业发展实际结合，尽快制定发布一批产业急需、贴近应用的标准；



二是实施动态更新，紧盯物联网新技术、新应用的发展趋势，加强标准体系的科学规划和动态更新，做好与产业各方的工作协同，在物联网安全发展水平的不同阶段，补充完善适应产业发展的安全标准；

三是深化标准应用，充分发挥地方主管部门、行业协会的作用，通过培训、论坛、研讨等方式，加大标准普及推广力度，强化标准应用落地，积极推进重点行业领域安全标准的试点示范，快速提升物联网安全整体水平；

四是加大交流合作，组织做好物联网基础安全标准跨行业交流以及国际合作，积极参与物联网安全国际标准制定，促进行业标准向国家标准、国际标准转换。