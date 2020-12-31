工信部发布 11 月电子信息制造业情况：笔记本电脑产量同比增长 47.8%

IT之家12月31日消息 工信部今日发布了 2020 年 11 月电子信息制造业运行情况。总体来看，1-11 月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 7.2%，增速同比回落 1.7 个百分点。11 月份当月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 9.3%，增速同比回落 0.4 个百分点。

营业收入方面，1-11 月，规模以上电子信息制造业实现营业收入同比增长 7.8%，利润总额同比增长 15.7%（去年同期为增长 4.1%）。营业收入利润率为 4.84%，营业成本同比增长 7.7%。11 月末，全行业应收票据及应收账款同比增长 11.5%。

通信设备制造业

11 月当月，通信设备制造业出口交货值同比增长 17.5%。主要产品中，手机产量同比下降 2.7%，其中智能手机产量同比增长 5.7%。1-11 月，通信设备制造业营业收入同比增长 5.2%，利润同比增长 4.4%。

电子元件及电子专用材料制造业

11 月，电子元件及电子专用材料制造业出口交货值同比增长 23.1%。主要产品中，电子元件产量同比增长 35.1%。1-11 月，电子元件及电子专用材料制造业营业收入同比增长 9.3%，利润同比增长 11.1%。

计算机制造业

11 月，计算机制造业出口交货值同比增长 3.2%。主要产品中，微型计算机设备产量同比增长 25.4%；其中，笔记本电脑产量同比增长 47.8%。1-11 月，计算机制造业营业收入同比增长 8.6%，利润同比增长 3.4%。

据IT之家了解，受到新冠疫情影响，我国电子信息制造业在 2020 年 1-2 月均有显著下滑，但 3 月以后便迅速恢复。研究机构集邦咨询预测，2020 年全球笔记本电脑出货将突破 1.8 亿台。