7nm 工艺仍是台积电第一大收入来源，但占比已低于 30%

1 月 15 日消息，据国外媒体报道，台积电目前最先进的 5nm 工艺，在去年一季度大规模量产，台积电在三季度开始披露这一工艺的营收，随着产能的提升，5nm 工艺为他们带来的营收也明显提升，在季度营收中的占比，已由去年三季度的 8%，提升到了四季度的 20%。

虽然 5nm 工艺的营收在去年四季度有明显提升，但在台积电该季的营收中，却并不是最多的，他们的第一大收入来源仍是 2018 年开始量产的 7nm 工艺。

台积电财报中披露的信息显示，去年四季度 7nm 工艺贡献了他们 29% 的营收，5nm 以 20% 紧随其后，第三大收入来源是 16nm 工艺，贡献了 13%，28nm 是另外一项营收占比超过 10% 的工艺，所占的比例为 11%。

虽然 7nm 工艺仍是台积电的第一大收入来源，但这一工艺在台积电营收中所占的比例，其实有降低。

台积电的财报显示，从 2019 年的四季度到去年三季度，7nm 工艺在他们季度营收中所占的比例分别为 35%、35%、36% 和 35%，去年四季度的 29%，较此前四个季度有明显降低，已经低于了 30%。

而随着 5nm 工艺投产时间的延长、产能的提升和更多的客户采用，台积电 5nm 工艺的营收将进一步提升，预计很快就会超过 7nm，成为台积电营收最高的工艺。