Digitimes：苹果 A17、英特尔包揽台积电 3nm 产能，AMD、高通只好预定 2024 年订单

IT之家1月15日消息 据供应链权威媒体 Digitimes 报道，有业内人士透露，台积电所定于 2021 年支的 250 亿~ 280 亿美元中大部分（超过 150 亿美元）主要用于 3 纳米制程，目前台积电 3nm 制程订单已由苹果的 Mac 芯片，iPhone、iPad 所用 A17 芯片以及英特尔 CPU 所包下。

爆料者指出，英特尔数月前即已与台积电方面就初期研发与订单规模展开讨论，并将在近期确认更多合作细节。

消息人士称，台积电的 3nm 制程，是继 5nm 之后又一个全节点的新技术，目前预计将于 2021 年试产，2022 下半年量产，预计单月产能可达 5.5 万片，预计产能将在 2023 年全面放量，单月最高将冲上 10.5 万片。

除苹果 A17、英特尔订单外，包括 AMD、英伟达以及 2020 年转向拥抱三星 5nm 的高通等芯片大厂都目前均已先预定 2024 年产能。

IT之家了解到，目前台积电 5nm 产能主要是以苹果多款芯片为主。

爆料者透露，台积电首批 3nm 主力订单仍会以苹果芯片为主，而英特尔 CPU 生产则是通过英特尔自家 7 纳米与台积电 3 纳米配合进行。除此之外，英特尔目前也与台积电在 GPU 生产上有所合作，不过由于首波订单规模不大，对台积电并没有太多影响。