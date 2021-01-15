英特尔新 CEO 基辛格内部讲话：我们必要为 PC 生态提供比苹果更好的产品

IT之家 1 月 15 日消息 根据外媒 The Verge 的消息，英特尔新 CEO 帕特 · 基辛格（Pat Gelsinger）要到 2 月才上任，但他已经在为英特尔应对苹果的 M1 芯片做准备了。

俄勒冈州的一家地方报纸《俄勒冈报》报道称，英特尔昨天召开了一个全体员工的公司会议，基辛格参会。

基辛格告诉英特尔员工，英特尔必须为 PC 生态系统提供比苹果公司生产的更好的产品。当然，他没有明指苹果，而且称其为一家位于库比蒂诺的 “生活方式公司”。

IT之家了解到，1 月 13 日，英特尔公司宣布，公司董事会已任命拥有 40 年资历的科技行业领袖人物帕特 · 基辛格（Pat Gelsinger）为新一任首席执行官，该任命自 2021 年 2 月 15 日起生效。基辛格履新后也将加入英特尔公司董事会。而他所接替的现任首席执行官司睿博（Bob Swan）将履职到 2 月 15 日。

基辛格自2012年起担任VMware威睿公司首席执行官，他带领公司转型为云基础设施、企业移动和网络安全领域公认的全球领导者，使公司的年营收几乎翻了三倍。在加入VMware威睿之前，基辛格担任EMC易安信总裁兼信息基础架构产品首席运营官，负责管理信息存储、数据计算、备份和恢复、RSA安全和企业解决方案的工程设计和运营。在加入EMC易安信之前，他在英特尔工作了30年，成为首任首席技术官，并推动了USB和Wi-Fi等关键行业技术的开发。他是80486处理器原型的架构师，领导了14种不同微处理器的开发项目，并在酷睿和至强产品系列的成功中扮演了关键角色。