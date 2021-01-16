苹果拟今年推出播客订阅服务，与亚马逊、Spotify 竞争

1 月 16 日消息，据知情人士透露，苹果正努力在 2021 年为其播客业务增加一项新的订阅服务，试图创造更多收入，包括为新的原创节目提供资金支持，并将创作者从 Spotify 和亚马逊等竞争对手那里吸引过来。

知情人士说，苹果已经与合作伙伴讨论了创建订阅服务的计划，可能包含独家内容，并谈到了加大对新节目和营销的资金投入。不过，目前尚不清楚这项服务的价格，也不清楚具体推出时间。

十多年来，苹果一直是美国播客的主导分销商，免费提供这些节目。但该公司现在面临着来自两个最大竞争对手的激烈竞争：Spotify 和亚马逊。

苹果还面临着从服务业务中获得更多收入的压力，而不仅仅是像 iPhone 这样的大赢家。订阅播客将推动这一目标的实现。此前有媒体报道称，苹果正在加大对原创播客的推动力度，部分原因是试图推广其 Apple TV + 视频服务。

该公司最近还推出了 Apple One 订阅捆绑包，将播客服务纳入其中具有重要意义。通过向用户收取收听节目的费用，付费播客服务可以让创作者赚更多的钱。这可能有助于苹果吸引播客创作者，并提振该公司的服务业务收入。

苹果正在寻求根据 Apple TV + 的节目制作原创播客，并在去年早些时候收购了播客工作室 Scout FM。最近有知情人士透露，苹果今年将推出新的 Apple Podcasts + 服务，并有可能在 3 月份的发布会上亮相。

苹果的播客平台长期以来始终是媒体的代名词。事实上，iPod 帮助创造了整个行业。然而，到目前为止，苹果还没有试图将这个播客平台货币化。

付费播客订阅服务的推出将呼应苹果将其某些平台货币化的举措，如苹果新闻 Apple News 和苹果流媒体音乐服务 Apple Music 等。

此举还可能威胁到亚马逊和 Spotify 等播客行业快速发展的公司。近年来，这两家公司都采取措施，通过收购和签订独家合同获得对市场的更多控制权。

Spotify 在播客节目和技术上投资了数亿美元，并抢走了苹果公司许多最受欢迎的播客。广受欢迎的播客《乔 · 罗根体验》(The Joe Rogan Experience)在 2020 年抛弃了苹果平台，成为 Spotify 上的独家播客。

Spotify 已经取代苹果成为流媒体音乐领域的领头羊，通过将播客与其音乐服务融合在一起，该公司威胁要在播客市场上做同样的事情。在美国以外的许多地区，Spotify 已经超过苹果成为领先的提供商。

亚马逊是苹果在智能音箱市场上的竞争对手，也在加大对播客的投资。该公司为其有声读物部门 Audible 提供了原创系列的资金，并在其音乐服务中添加了播客。去年 12 月，亚马逊收购了播客初创公司 Wondery。据报道，该公司也曾是苹果潜在的收购目标。

目前还不清楚播客的商业规模能有多大。播客初创公司 Luminary 一直在努力吸引客户使用其订阅服务，独家播客内容每月收费 2.99 美元。但苹果确实比 Luminary 处于更有利的地位，已经有数千万人在预装的苹果应用上收听播客，还有数亿人拥有苹果设备。