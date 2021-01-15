CES 2021 落下帷幕：未来 3 年展会时间已公布

1 月 15 日消息，据国外媒体报道，2021 年度的国际消费类电子产品展览会（CES 2021），已经落下帷幕，未来 3 年展会的时间，也已经公布。

2021 年度的国际消费类电子产品展览会，原计划 1 月 6 日至 9 日在美国内华达州的拉斯维加斯举行，但受疫情影响，展会的时间推迟到了 1 月 11 日 - 14 日，展会的方式也改为以全数字化的方式进行，参展的厂商及人员也以线上的形式参与。

由于今年的展会只持续到当地时间 14 日，目前美国都已进入了 15 日，因而今年的展会已经落下了帷幕。

2021 年的展会落幕，未来几年的展会何时举办也就备受关注，在 CES 2021 官网上，也公布了未来 3 年展会的计划举行时间。

CES 2021 官网的信息显示，2022 年到 2024 年的年度展会，仍均持续 4 天，也都在 1 月份举行，2022 年和 2023 年的展会时间是 1 月 5 日 - 8 日，2024 年则是 1 月 9 日 - 12 日。

在展会的方式方面，CES 2021 官网显示 2022 年的展会仍将以全数字化的方式进行，余下两年尚未公布。但 2022 年展会的方式，还有变化的可能，如果疫情得到控制，有可能改为以线下的方式举行，时间方面也有可能发生变化，但最终的举办时间及方式，在展会临近时才会确定。

国际消费类电子产品展览会，是全球最具影响力的科技盛会之一，从 1967 年开始举办，已有近 60 年的历史，是突破性技术和全球创新者展示的舞台，参展厂商及人员来自产品制造、研发、供应等众多领域，也是众多厂商洽谈合作、结识新合作伙伴的盛会。