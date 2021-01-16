外媒：高通正在研发骁龙 8cx 后续桌面处理器

IT之家1月16日消息 据外媒 winfuture 报道，根据一份进出口数据库报告，高通公司目前正在研发骁龙 SC8280（不是最终名称），该产品被描述为骁龙 8cx 和 8cx Gen 2 的后续产品。

WinFuture 表示，根据测试系统的数据，骁龙 SC8280 尺寸为 20×17 毫米，大于当前的 20×15 毫米，可能有 8 个以上的内核；该测试系统还搭载了 32GB 内存和 14 英寸的显示屏，因此除了基础的支持 8 GB LPPDR5 内存的版本之外，还将有望拥有一个支持 32GB LPDDR4X 内存的版本。

IT之家了解到，第一代骁龙 8cx 发布于 2018 年 12 月，拥有 7nm 制程，是高通发布的首款 7nm PC 处理器，可视为加强版骁龙 855；第二代骁龙 8cx 发布于 2020 年 9 月，拥有与骁龙 8cx 相同的 7nm 制程，配备了骁龙 X55 5G 调制解调器，增加了 Wi-Fi 6 支持。

今年 1 月 13 日，高通收购了芯片公司 Nuvia，该公司致力于定制 CPU 内核设计。高通表示，将更广泛地利用 Nuvia 的处理器，将其用于服务器、旗舰智能手机、下一代笔记本电脑、信息娱乐系统和司机辅助系统等领域。