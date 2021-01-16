因质量问题，福特首款电动车宣布延迟交付

1 月 16 日，在去年交付了少量 Mustang Mach-E 之后，福特现在推迟了数百辆该款车的交付，以便进行 “额外的质量检查”。

福特 Mustang Mach-E 延迟

福特上个月正式开始交付 Mustang Mach-E，这无疑是这家汽车制造商的一个重要里程碑，因为 Mustang Mach-E 是福特的首款电动汽车产品。

福特这款电动汽车在 2020 年开始交付时，交付的数量有限，预计在 2021 年这款电动汽车的交付量将会增加。

但是，最近来自多位新买家的消息显示，这些新买家被告知，他们预订的该电动汽车原来计划在未来几周时间内就能够获得交付，但是这一交付时间已经被延迟和推后。

有的买家被告知，他们将不得不等待一个多月才能获得交付。对交付时间出现延迟，福特的一位发言人在回复媒本询问时给予了证实，声称该公司确实推迟了 “几百辆 Mustang Mach-E 产品”的交付时间，原因是需要对这些产品进行 “额外的质量检查”。

福特这位发言人表示，“作为我们提供高质量车辆的承诺的一部分，针对上个月经销商开始发货之前生产的数百辆 Mustang Mach-E 产品，我们正在进行额外的质量检查。我们的希望是，确保这些车辆能够符合我们客户的期望和应得的质量。”

究竟是什么促使其进行这样的额外质量检查，这家汽车制造商没有作出详细说明。

福特 Mustang Mach-E 出现质量问题？

据媒体此前报道，上个月，福特公司电动汽车业务负责人达伦 • 帕尔默 (Darren Palmer)曾就质量问题对特斯拉公司提出了质疑。

帕尔默列出了特斯拉汽车已经被曝光的一系列问题，同时他承诺称，福特的电动汽车不会有质量问题。他说，“车门很合适，塑料和其他材料颜色匹配，保险杠不会掉下来，车顶不会脱落，门把手不会卡在寒冷的天气……”

媒体分析认为，针对帕尔默向特斯拉电动汽车提出的批评，帕尔默如果要批评别人的电动汽车产品，最好确保福特的 Mustang Mach-E 是完美无缺的，尤其要强调的是，Mustang Mach-E 是福特的首款电动汽车。而延迟数百量 Mustang Mach-E 交付时间，声称要进行 “额外的质量检查”，是否遭到了产品质量问题？

消费者希望福特通过产品延迟交付时间，通过 “额外的质量检查”，确实能够获得质量保证的产品。