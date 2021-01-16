小米笔记本发布官方公告：“数据自由行”7 月 30 日停服，将不再支持 LTE 上网

IT之家1月16日消息 今日，小米笔记本官微发布公告，表示由于业务调整，数据自由行功能将在 2021 年 7 月 30 日全面停止服务，停止服务后设备将不再支持 LTE 上网业务。

停服公告：

致所有数据自由行的用户们：

感谢大家长久以来的支持，很遗憾的通知您，由于业务调整，数据自由行功能将在 2021 年 7 月 30 日全面停止服务，停止服务后设备将不再支持 LTE 上网业务。

停运具体事项安排如下：

1. 即日起，将停止数据自由行业务变更、充值及停开机服务。并请您不要再尝试进行充值行为，以防造成因功能业务下线导致的异常情况及财产损失。

2. 即日起，账号内现有余额，请联系客服申请退款。现在还处于开机状态的用户，免费使用至 2021 年 7 月 30 日业务全面停止服务。

3. 数据自由行将在 2021 年 7 月 30 日全面停止服务，届时您将无法使用数据自由行的全部业务功能，停止服务后设备将不再支持 LTE 上网业务。

对因此次调整给您带来的不便，我们深表歉意。

IT之家了解到，“数据自由行”服务是小米为 4G 版小米笔记本推出的一项流量管理服务，用户通过手机扫码进行实名制登记，小米笔记本就可以通过 “数据自由行”来使用数据流量上网。

随着 “数据自由行”停服，小米笔记本是否会推出新的替代功能，目前官方尚未回应。