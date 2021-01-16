产品太多看不过来？CES2021 ROG 全系游戏本新品一文解析

CES2021 雨点不大，动静不小。轮番的新品轰炸吊足了大家的胃口。搭载新一代 RTX30 系列移动显卡的笔记本新品纷至沓来，苦熬了小半年的网友在 CES 的大门尽头，看到了有货的曙光。新品盛宴之下，毫无疑问，这个春天定将迎来游戏笔记本的超级换机周期。



去年首发独占 AMD 锐龙 4000 系列处理器的幻 14 大获成功，让作为游戏笔记本行业大佬的 ROG 初尝甜头，于是雷厉风行间 ROG 笔记本全线新品，清一色搭载了 AMD 锐龙 5000 系处理器。

本届 CES 上 ROG 发布的新品太多，覆盖全尺寸、全场景和全价位段，除了经典的冰刃、枪神、魔霸三剑客之外，还有全面革新的幻系列新成员。众多新品可能让小伙伴们有些眼花缭乱，今天IT之家不妨为大家梳理、总结一下。

一、ROG 幻 13：打破轻薄本和游戏本边界

去年，ROG 首推的幻 14 打破了以往轻薄游戏本的常规思路，主打 “轻薄、潮玩、全能”。其定位也不再是游戏本，而是轻薄全能本，能玩游戏能办公；第二代幻 15 以 4K 分辨率高素质屏幕，专注于视频制作、修图音频等专业生产力需求。现在，幻 13 也来了，它同时承担着扩充产品线和探索新形态的重任。

1.35kg，15.8mm 机身，360 度翻转触屏，这些本应该出现在轻薄办公本上的特性，却出现在幻 13 这样一款游戏本上。幻 13 一共四种形态，普通笔记本形态，翻转后的立于桌面的影音分享和游戏形态，翻转后手持的触控手写平板形态，以及连接专属外置扩展坞的满血形态。它等于是将二合一设备的多形态夺了过来，打造了一台轻薄全能本。

配置方面，幻 13 两个版本分别搭载了 AMD 锐龙 7 5800HS 和独占首发的 AMD 锐龙 9 5980HS 处理器，基于全新 7nm 工艺 Zen 3 架构，8 核心 16 线程，共享访问 16MB 三级缓存。默认 TDP35W，ROG 通过性能优化设计可提供 45W 的持续性能释放。内置 GTX1650 独立显卡同样支持 ROG Boost 超频。

屏幕方面，ROG 幻 13 配备了一块 13.4 英寸、16:10 比例、120Hz FHD、100% sRGB 色域、康宁大猩猩玻璃的镜面 IPS 屏幕，支持翻转触控、Pantone 认证色彩，Adaptives Sync 画面防撕裂等技术，搭配 360 度翻转触控屏，能胜任多种使用场景。

幻 13 还配有最高 32GB LPDDR4x 4266MHz 内存、1TB M.2 PCIe SSD，62Wh 电池以及标配 100W 的 PD 快充电源适配器，要轻薄还要续航。但是，想要真正发挥幻 13 CPU 的全部实力，体验越级性能，还需借助此次推出的专属配件 ROG XG 显卡扩展坞。

价格方面，目前 ROG 幻 13 锐龙 R7 5800HS+16G 内存 + 512G 硬盘版本售价 8499 元。

二、ROG XG 显卡扩展坞：麻雀虽小，五脏俱全

幻 13 的机身左侧，配置了一个特殊接口，借助 PCIe3.0 x8 高速通道，可获得高达 63Gb/s 的超高带宽，无损接入 ROG XG 显卡扩展坞内置的 150W 满血版 NVIDIA GeForce RTX 3080 显卡，不必担心因带宽、线缆、内屏等各种因素带来的性能损失，100% 体验外置 GPU 的强大性能。而且由于 GPU 外置，用户也无需担心高性能带来的散热和噪音问题。

除了提供满血性能，ROG XG 显卡扩展坞更是用只有一本书大小的体积和 1KG 的重量，一改大众对于外置显卡坞硕大笨重的固有印象，便携小巧的体积和方便快捷的连接方式，即使外带也没什么压力。

ROG 为幻 13 和 XG 显卡扩展坞设计了专属的收纳背包，打破了移动便携和强大性能间的矛盾。扩展坞本体内置了 280W 的电源，侧边也提供了 7 个扩展接口和 1 个 SD 卡槽，可以给幻 13 供电以及最多 4 块外接屏幕的丰富扩展体验。接口部分设有防呆拨钮，确保用户使用过程中不会因不当操作造成连接脱落，或者应用程序意外关闭的情况。

三、ROG 幻 14 & 幻 15：全能、平衡，专注生产力

幻 13 向一众轻薄本发起了挑战，而第三代幻 15 的更新，则继续深耕专业领域。其搭载了 AMD 锐龙 9 5900HS 处理器，可选配 GeForce RTX3060 和 3070 显卡，16GB DDR4 3200MHz 双通道内存，1TB M.2 PCIe SSD；屏幕升级到了 2K/165Hz、3ms 响应时间，100% DCI-P3 的高色域、高分辨率、高刷新率全能屏，兼顾游戏和专业生产力。

在屏幕尺寸变大同时，键盘升级到全尺寸，采用静音设计；触控板面积增加，触控回报率提升到 143Hz，让专业人士能够舒适使用自带键盘和触控板办公。

幻 14 继续致力于通过 14 英寸、18mm 小巧紧凑的机身和便携的重量，在性能和轻薄上做出平衡。

配置方面，幻 14 可选 AMD 锐龙 7 5800HS / 锐龙 9 5900HS 处理器，GeForce RTX 3060 显卡，屏幕采用 2K/120Hz、15ms 响应时间，100% DCI-P3 的高色域、高分辨率、高刷新率全能屏，除了以上参数和尺寸区别外，其他方面均和幻 15 保持了一致。对了，幻 15 还采用 90W 容量电池，且支持 100W PD 充电。

除了性能和配置的全面提升，幻 14 和幻 15 也保留了幻系列经典的美学设计，6000-8000 多个 CNC 开孔在无灯效版本上也新增了棱镜光效。幻 14 内置的像素动画样式不断更新，还有新增的桌面专属萌宠。对于喜欢幻系列的用户而言，现在就是入手的最佳时机。

ROG 幻 15 锐龙 R9 5900HS+16GB 内存 + 1TSSD+RTX3070 版本售价 13999 元，目前正接受预约。

四、ROG 枪神 5 & 魔霸 5：注重堆料，性能硬核

在经历了几代升级之后，枪神系列和冰刃系列已然成为 ROG 游戏本的性能双旗舰，是追求极致游戏体验用户的首选。枪神系列的关键词是 “极致堆料、硬核性能”，尤其是对于 FPS 玩家来说，枪神 5 系列拥有目前市面上最高规格的 360Hz 刷新率，3ms 响应时间，FHD 分辨率的 IPS 屏幕，支持 100% sRGB 色域和 Adaptives Sync 画面防撕裂技术，屏幕尺寸继续保持 15.6 英寸和 17.3 英寸。

核心配置方面，新款枪神采用 AMD 锐龙 9 5900HX 超频版标压处理器，显卡则是 130W 的高性能版 NVIDIA GeForce RTX 3070 和 3080，最高支持 64GB 内存，为了应对强大性能所带来的热量堆积，枪神 5 系列用上了 ROG 今年升级的双 12V 暴风增压风扇，6 热管 4 出风口以及暴力熊液态金属导热，在散热细节上也进行了诸多改进，比如增大进风量、风扇风力、提升扇叶数量，减小扇叶厚度等。

另外，枪神 5 系列这次采用了 ROG 独家自研的光轴机械键盘，特殊剪刀脚结构，单键响应时间 0.2ms，键程高达 1.9mm，表面拥有 0.15mm 键帽曲面，按键寿命高达 1 亿次。四边形固定结构带来了连续一致的按键手感和键帽稳定性，敲击晃动和误触率大幅减少。而在 RGB 灯效方面，除了历代会亮会变色的 A 面败家之眼 Logo，D 面三边环绕悬浮式灯带之外，这次在转轴镂空部分又新增了第三条 RGB 灯带，所有灯效都可通过自带奥创中心软件实现 Aura Sync 神光同步。

魔霸 5 系列作为枪神系列的性价比版本，这次也用上了 AMD 锐龙 9 5900HX 超频版标压处理器和 130W 的高性能版 NVIDIA GeForce RTX 3070 和 3060 显卡，性价比进一步提升。存储方面，魔霸 5 系列标配 16GB DDDR4 3200MHz 内存 + 512GB/1TB M.2 SSD，并且预留不止一条内存和固态插槽，方便用户后期的升级和扩展。键盘和屏幕方面，魔霸 5 系列升级到单键 RGB 背光键盘，屏幕刷新率也变成了 300Hz，有一定的取舍。

目前这两款笔记本都已经开启预约。其中枪神 5 锐龙 R9 5900HX+32GB+ 1TSSD+RTX3070 显卡版本售价 17999 元，而魔霸 5 锐龙 R9 5900HX+16GB 内存 + 512G RTX3070 版本售价 12999 元。

五、ROG 冰刃 5 双屏：双屏旗舰全面升级

自去年推出第一代冰刃双屏以来，它就继承了超神 X 的 ROG 游戏本系列超级旗舰的地位，也是 ROG 产品线中在外观和散热部分最下功夫的一款产品。

本次 CES，华硕则对冰刃 5 双屏的配置和性能进行了升级。

首先是冰刃 5 双屏的两块屏幕，主屏幕采用一块 15.6 英寸 4K 分辨率的 IPS 面板，拥有 120Hz 刷新率、3ms 响应时间、100% Adobe RGB 色域以及 16:9 屏幕比例，支持 Pantone 认证色彩，Adaptives Sync 画面防撕裂技术，几乎称得上是目前同类产品中最出色的面板。

副屏幕也是一块 4K 分辨率的 IPS 面板，拥有 100% 的 sRGB 广色域。当掀起 A 面屏幕后，副屏幕会连同 A 面底部的垫起式设计和升降支撑杆自动升起，并以 13 度的人体工程学设计倾斜角度面对用户，此时两块屏幕即可通过 Overwolf 应用程序实现无缝无感的联动显示和交互。

用户可将副屏作为主屏幕的扩展显示，也可以分屏显示多个应用，并行处理更多任务。通过 ROG ScreenPad Plus 触控功能，在专业软件中还可实现快速触摸调节等功能。

主要配置方面，冰刃 5 双屏采用了 AMD 锐龙 9 5900HX 超频版处理器，可选配 NVIDIA GeForce RTX3070 和 3080 显卡，32GB 双通道 DDR4 3200MHz 内存，1TB 或 1TB*2 个 M.2 PCIe SSD。为了应对如此强大的性能，冰刃 5 双屏也用上目前 ROG 系列最高规格的冰川散热架构 2.0 Pro 设计，包括 AAS Plus 风洞、12V 双暴风增压绝尘风扇，84 片多种形状的防共振 LCP 材质扇叶，220 片 0.15mm 超薄纯铜冰翼散热鳍片、液态金属导热等技术。

最关键的是，这些所有的配置和散热设计，都集成在一台厚度只有 20.9mm，重量仅为 2.4KG 的轻薄机身之中。总体来说，冰刃 5 双屏集强大配置和黑科技散热于一身，可以成为电竞玩家手中的利器。

ROG 冰刃 5 双屏锐龙 R9 5900HX+32G 内存 + 2T 硬盘 + RTX3080 显卡版本售价 49999，目前也已开启预约。

ROG 全线新品升级方向总结：7 大升级提升游戏体验

聊完以上的新品之后，我们再来看看这次 ROG 新品重点升级了哪些方面，由于外观与设计方面每个系列都有其代表性的特点，且审美见仁见智，所以这里只讨论硬件配置和技术方面的更新：

1、 全系覆盖高刷新率、高色域、高分辨率全能屏幕。比如，幻 13 和幻 14 是 120Hz FHD、幻 15 是 165Hz QHD，枪神 5 系列是 300Hz 或 360Hz FHD，魔霸 5 系列是 300Hz FHD，冰刃 5 双屏是 120Hz UHD；色域方面，侧重全能的幻 14 和幻 15 覆盖了 100% 的 DCI-P3 色域，侧重游戏的枪神 5 / 魔霸 5 系列覆盖了 100% 的 sRGB 色域，冰刃 5 双屏则是 100% 的 Adobe RGB 色域。这次升级，弥补了上一代屏幕素质参差不齐的情况。

2、 全系覆盖 AMD 锐龙 5000 处理器 + RTX30 系列移动显卡。从幻 13 首发独占的锐龙 9 5980HS 处理器到冰刃 5 双屏搭载的超频版锐龙 9 5900HX 处理器；从幻 13 外置 150W 满血版 GeForce RTX 3080 显卡，到枪神 5 系列上的 130W 高性能版 RTX30 显卡，ROG 为每款产品都提供了高性能的卡 U 组合，让每个用户都能享受高配置、高性能所带来的游戏体验。

3、 全系标配大容量、高性能的 TLC 颗粒固态硬盘。老用户都知道，固态一直是 ROG 魔霸等游戏本系列最大的槽点，这次更新后用户再也不用因嫌弃硬盘的读写性能速度，费时费力自行更换其他固态硬盘。

4、 全系采用更高相数供电，更高规格散热以及 ROG Boost 动态超频技术。在更新了处理器和显卡等核心配置之后，主打轻薄的 ROG 游戏本势必会遇到更大的功耗压力，散热压力，性能瓶颈等问题，因此提高供电相数才能确保超频后的稳定性，超频提供更强大的性能上限，而散热规格则是应对功耗所带来的内部积热问题。

5、 全系标配大电池和 100W PD 快充。传统游戏本因为定位和用途等原因，很难做到长续航，再加上相对较久的充电时间，多数用户已经养成了插电才玩的习惯。但今年，ROG 在幻 15、枪神 5 系列、魔霸 5 系列、冰刃 5 双屏上都配备了 90Wh 的大容量电池，续航能力进一步提升，充电方面全系标配 100W PD 快充功能，出差旅游时可利用碎片化时间快速充电。奥创中心还提供了刷新率切换和一键屏蔽独显功能，进一步优化续航表现。

6、 音效全面升级，AI 降噪加持。此次发布的 ROG 新品统一升级到了杜比音效，并且枪神系列、冰刃 5 双屏和幻 14、幻 15 采用 4~6 扬声器系统提升外放音质，消除共振效应。双向 AI 降噪功能，则可以在视频通话和视频会议中提供更清晰的人声和更畅快的交流体验。

7、 全系模具调整机身尺寸、键盘尺寸、屏占比以及适配器大小。比如枪神 5 系列和魔霸 5 系列机器的机身长宽尺寸普遍比上一代紧凑 5%-7%，B 面边框缩窄，屏占比提升 5%-7%，键盘尺寸、键帽面积、触控板面积增加，全系适配器更小、更紧凑，重量更轻。

锐龙 5000 系列 CPU + 移动版 RTX30 系显卡的黄金组合，多系列、多尺寸、多价位产品的丰富选择，此时此刻只要你想拥有一台便携性好，办公、游戏性能强大，足以应付各种使用场景的笔记本电脑，ROG 就能为你提供了一系列强大的产品矩阵。而对于那些不差钱的用户，现在的问题可能不是给你一个花钱的理由，而是有没有现货。