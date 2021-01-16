华为 WATCH GT2 Pro、WATCH FIT新年版上架，每天上午限时抢购

IT之家1月16日消息 华为于 2020 年 12 月发布了 WATCH GT2 Pro、WATCH FIT 两款智能手表的新年版本，采用特别定制的红色表带以及表盘。这两款新年红手表已经在华为商城等电商平台发布，1 月 15 日 00:00 首次开售，但货源十分有限，很快便显示无法购买。两款手表此后于 15 日 10:08、16 日 10:08 再次开启抢购，且每人仅限一台。华为商城显示，两款手表此后每天上午 10:08 限时抢购。

华为 WATCH FIT外观和材质与普通版本一致，但售价提高了 100 元，目前预售价 899 元。这款手表采用方形大屏，70% 屏占比，续航可达 10 天。手表具备心率传感器，支持 24 小时监测心率，还能够测量血氧指数。除此之外，该手表还支持心律失常测量、房颤及早搏筛查，能够分析睡眠呼吸暂停风险。

华为 WATCH FIT新年款手表采用与普通的运动版、时尚版不同的尼龙编织表带，边缘有着红色点缀，十分时尚。电子表盘也采用了专属暗红 / 玫瑰金配色。这款手表售价 2388 元，与时尚版一致，价格低于 2688 元的 ECG 版。

IT之家了解到，此款手表具备 454×454 分辨率 AMOLED 屏，电池容量 455mAh。手表支持无线充电，续航可达 2 周，重度使用续航 8 天。该手表还支持使用华为手机进行反向无线充电。手表具备四个光电二极管进行心率检测，数据更精准。内置 GPS 可以提供轨迹返航、滑雪模式、高尔夫模等功能，详细分析专业的运动数据。