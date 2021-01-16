工信部答疑：三大运营商未对 4G 网络进行降速，不办 5G 套餐也能用 5G

IT之家1月16日消息 随着 5G 网络的普及，人们对于 5G 网络的使用愈发关注，工信部因此引用了人民邮电报的十五个 5G 问题，并进一步为用户讲解运营商的 5G 服务。明确了用户即便使用的不是 5G 套餐，也可以在满足一定条件后使用 5G 网络。

工信部表示，通过 5G 手机在 5G 网络覆盖区域即可享受 5G 基础服务，无需换卡换号、无需定制 5G 套餐即可使用 5G 网络。目前全国所有地级市和部分重点县城均已实现 5G 网络覆盖，这些城市生活的小伙伴可自行通过各大运营商查询覆盖情况。

据统计，三大运营商流量单价从 2018 年的 8.2 元/GB 已降至 2020 年的 4.4 元 / GB，下降幅度约为 46.4%。用户可根据自身的实际需求选择合适的 5G 套餐（目前三家运营商 5G 套餐从 128 元起，流量最高可提供 300GB）。

5G 套餐不影响 “携号转网”服务，用户可根据需求选择各运营商在售的任意 4G、5G 套餐。

对于 “运营商推广 5G 以后，感觉 4G 网速好像变慢了”的问题，官方表示：三家运营商一直以来认真贯彻国家提速降费要求，致力于提供优质的网络服务，未对 4G 网络进行降速。

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