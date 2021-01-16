诺基亚 1.4 曝光：高端产品中的入门级型号

IT之家1月16日消息 据外媒 NokiaPowerUser 报道，诺基亚 1.4（TA-1322）将是基于诺基亚 1.3 的重大升级，是诺基亚旗下高端产品中的入门级 Android 型号。

IT之家知悉，与诺基亚 1.3 相比，该机将具有更好的摄像头，更大的电池、屏幕尺寸以及更大的运存 / 机身存储，且将为入门级机型引入指纹传感器。

据报道，诺基亚 1.4 将采用 13MP+2MP 的双摄设计，一如诺基亚 2.4。有趣的是，它将采用圆形的后置摄像头模块，中间是闪光灯。该镜头此前已通过 TA-1322 的 FCC 认证。此外，诺基亚 1.4 还将在背面配备指纹传感器，这是诺基亚 1.3 所没有的功能。

诺基亚 1.4 内置 3900 mAH 电池 V730，该电池也已出现在 FCC 认证中。此外，该机将采用 6.5 英寸屏幕，相比诺基亚 1.3 更好、更大，不过仅具有 720P+ 分辨率，并且前置依然为水滴设计。

外媒透露，诺基亚 1.4 可能仍配备四核的高通骁龙 2XX 系列芯片，预计将在 3 月或 4 月正式发布。

诺基亚 1.4 将提供三种颜色型号：紫色、蓝色和灰色。它将提供三个存储版本，例如 1GB 运存 + 16GB 内部存储，2GB +32GB 存储和 3GB +64GB 存储。