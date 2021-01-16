理想汽车李想：未来 10～15 年中国能够诞生全球顶级品牌

IT之家 1 月 16 日消息 在今日举行的 2021 中国电动汽车百人会论坛上，理想汽车创始人、董事长兼 CEO 李想出席并发表演讲。他表示，中国也正处于快速发展的机遇期，中国的汽车企业也可以做成高端品牌，高端的销量甚至好于主流的中端产品。

他认为：如今我们生活中耳熟能详的品牌，例如星巴克、苹果、耐克、任天堂，真正的快速发展是从上世纪 70 年代开始的，当时美国、日本的人均 GDP 刚迈过 1 万美元关口。

他把品牌化成了三层，并对此进行了讲解。

他表示，起初汽车定义自己的品牌需要明确定义品牌价值，也就是 0～60 分的过程这决定一个品牌是否能生存下来。品牌向上一层是品牌关系，也就是品牌 60 分～90 分的过程。“我相信在未来的 10～15 年中国能够诞生全球顶级的品牌。”这些品牌从精神、情感和理性上实现品牌提升，也就是 90 分～100 分的过程。

IT之家了解到，李想于 1981 年 10 月出生于河北石家庄，是 80 后企业家代表人物。曾先后创立泡泡网、汽车之家，现任车和家创始人及理想汽车 CEO。此外，李想还参与创办了电动汽车品牌蔚来汽车（NextEV），担任公司董事（还包括李斌等）。

以下为演讲原文：

其实在做智能电动车之前我做了超过 10 年的汽车网站：汽车之家，我们跟很多汽车品牌负责人在聊，很多话题都是品牌到底是什么，又从定位、从用户心智各种各样的方式去考虑，随着我们 5 年多做下来的感受，心智和定位只是一种销售行为，如果回到一个真正的汽车品牌，因为我们过去不知道这些品牌 100 多年前是怎么想的，如果回归到我们自己，品牌不是一种手段，品牌是一个企业的终极目的，品牌等于我们是谁，回答了最重要的一个问题。

另外一方面我们还做了一个非常有意思的研究，就是我们自己今天有很多非常喜欢的一些很好的品牌，像星巴克、苹果、耐克、任天堂这样的品牌，在研究这些品牌的时候也会发现一个非常有意思的现象，而且跟中国这些年的发展是息息相关的，这些品牌普遍诞生于 70 年代，包括像任天堂这样虽然出现了 100 多年，但是真正的发展是从 70 年代才开始真正发展起来的。我们自己研究的时间有一个什么样的特点呢？就是基本上在 70 年代的时候美国、日本、德国是相继达到 1 万美金的 GDP，并且持续向上去发展，而品牌很多都是塑造，真的是跟国家的国运和国家的发展是息息相关的，而我们会发现其实中国恰好在这个时间点上。

另外我们还发现了一个非常有意思的现象，我们都讲品牌、品牌，其实在品牌上面把我们自己仔细去做了一些分类，做了两个比较大的分类，一类是产品价值驱动的品牌，一类是渠道价值驱动的品牌，其实这两类品牌只是跟企业自己的性格和选择相关，但是这两类品牌背后所有的驱动力是完全不一样的，比如从使命和精神层面，产品价值驱动的品牌其实更加自我的，很多时候展示的是一些人性的光芒、人性的优点，如果是渠道价值优先的品牌，它所追求的很多是一种社会价值或者一种大的任务，比如像 “让天下没有难做的生意”，不同的企业会根据自己不同的性格做出不同的选择，但是背后的很多东西会变得完全不一样。

非常有意思的，随着 GDP、随着智能电动车的发展，确实过去几年证明了一件事情，中国的汽车企业也可以做到非常高端的产品，卖到 30 万以上的价格，甚至 20 万以上的价格，买的人越来越多，甚至很多时候跟今天很多企业老总讲的，甚至高端的销量是好于了主流的终端产品，我觉得这跟背后整个品牌是息息相关的。另外，如果是打造一个我们自己像理想汽车这样的一个产品价值驱动的品牌，背后很多方式也都是有理论可支撑的，最基础的就是马斯洛五层的理论，我们把品牌化成了三层，当然每一层都很重要。

我认为 0—60 分是品牌价值，是非常非常理性的，非常优质的产品、优质的服务、好的技术，这个是必要的，一个品牌的 0—60 分决定了这个品牌能不能生存下来，就是马斯洛生存和安全的需求，对于消费者也是一样的。但是当消费者足够富裕，国家发展越来越好的时候，我大家的需求绝不满足于此。

品牌再往上一层就会出现了品牌关系，我们认为品牌关系是一个品牌 60—90 分，讲的是人和人之间的关系，回到马斯洛里边，其实就是社交和尊重的需求，这里边最重要的一点，而且跟智能电动车是息息相关的，就是和用户如何构建一个社区。我们跟用户在讲的不是是什么，很多时候跟用户讲的是为什么，也会去听用户讲为什么，让用户通过足够多的参与感形成认同感，通过足够多的认同感形成归属感。这个时候我们讲，衡量一个新的智能电动车品牌可能衡量标准不再是满意度了，而是用户的拥护度，这是比满意度要求更高级别的一个需求。举一个简单的小例子，比如说在理想汽车的时候，很多用户会说，理想 ONE 的悬架不好，他们在社区发出这样的声音，但是我们的方式不是告诉用户说我们的悬架好，而是问用户您觉得悬架不好到底为什么，很多用户说我身边的朋友说麦弗逊悬架不如双叉臂的悬架高档。其实很多用户说不出麦弗逊和双叉臂之间的差距，但是我们会怎么做呢，我们很真实的告诉他背后的为什么，麦弗逊悬架用在增程结构上会比双叉臂悬架多 10 厘米的纵向的空间，但是会损失 3% 的操控，作为理想 ONE 是一款三排座椅的中大型 SUV，家用的，我们认为这 10 厘米的空间比 3% 的操控可能更重要一些，所以没有什么对错，就是一种选择，所以这个时候用户很多心理的疑问就得以解决了，而且他会更好的支持我们的产品。这是品牌第二层，这不是打广告做的，是需要非常非常认真的去经营，包含我们自己员工之间的经营，我们和用户之间的经营，我们和合作伙伴之间的经营，这也能反映了一个现象，就是为什么造车新势力会更倾向于选择直营的方式，我们跟用户直接接触才能构建这样的用户关系。

当然随着整个中国的发展，我们觉得 10 年以后、15 年以后，中国也会出现全世界顶级的品牌，我们讲是 90—100 分是精神层面的，这种精神层面可能最初是小的层面的，但是伴随着企业得成功，和把这样得成功跟一些有效的带有精神性的人连接在一起，其实就会变成大家所向往的。

随着整个中国经济的发展、整个智能电动车的发展，我相信在未来的 10—15 年中国能够诞生全球顶级的品牌。

第二个感悟，跟组织相关的。

组织是什么？跟品牌一样，品牌回答了我们是谁，我觉得组织回答我们是一群人，组织回答我们从哪里来、我们到哪里去，这个是非常有意思的。其实我们把整个组织要解决什么问题做了一个横轴、做一个竖轴，向左是相对收敛，向右是向外开放，向上是不可控，向下是可控，由这样的组成决定了配合什么样的组织模式。最早几百年前出现的工业体系，我们称之为标准的工业组织，工业组织一个最大的特点其实就是流程和控制，它非常注重职业经理人的存在。

再往下发展出现了很大的不同，我们做的所有一切都开始变成一个智能组织，因为智能产品的出现、生态的出现会出现在一个不可控和向外开放的世界里，车有了生命力，车可以持续的成长，我们其实也不知道这些车上面的具体软件功能半年后、一年后到底是什么样子的，很多时候是社区、用户定义出来的，所以这时候在企业的要求上面也会发生很大的不同，要求从过去每个人的执行流程变成要求每一个人自己能够做独立的决策，每一个人是一个单独的分布式的决策运算的单元，他能做决策，他能和外面的进行连接，所以背后产生了三个本质的不同。第一个本质的不同，所有的东西都要开始数据化，无论是线下、线上还是产品都要数据化，但数据化的目的是为了给员工赋能，而不是为了控制，因为足够多的信息足够透明才能去做决策。第二个本质的不同，所有的权利都要下放，因为在一个不可控的世界里，员工能够自己去做决策才会更优化。第三个本质的不同，企业关注的重点会发生变化，从过去关注完美和不出错，到关注成长、关注去复盘，形成这样一个特殊的组织。这是我们过去 5 年多时间有一个不同的发现，在这里借助这样一个机会能够跟在座所有的领导和同仁们做一个分享。