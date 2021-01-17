中科院院士欧阳明高：电动汽车能跑 1000 公里几分钟充满电，一定是骗人

IT之家1月17日消息 据财联社报道，1 月 16 日，在中国电动车百人会论坛（2021）上，中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高表示：“如果有人告诉你，这个车能跑 1000 公里，几分钟能充满电，还很安全，成本又很低。以目前的技术来讲，他一定是骗子。”

近期，1000 公里续航里程是新能源汽车行业的关注焦点。1 月 15 日，广汽埃安发布海报称，其搭载石墨烯基超级快充电池的车型 8 分钟可充电 80%，NEDC 标准续航里程达到 1000 公里。IT之家获悉，广汽埃安表示，石墨烯基超级快充电池目前已进入实车测试阶段，首款搭载车型为 AION V，目前正在黑河做冬季试验，初定今年 9 月可以批量生产。

▲广汽埃安石墨烯基超级快充电池

1 月 13 日，智己汽车宣布旗下首款车型与宁德时代开展合作，搭载 “掺硅补锂”电池，最大续航里程将超过 1000 公里；1 月 9 日，蔚来（NIO）发布 150kWh 固态电池，称搭载该电池的车型，NEDC 续航可达到 1000 公里。

欧阳明高表示，目前看，纯电汽车实现 1000 公里续航是可以实现的，但我们不能将 1000 公里续航作为目标。不过对于电动车来说，更高的能量需求是有的，例如在冬天续航缩水，就说明能量非常重要。

欧阳明高说道，对于商用车来说，换电模式很有优势，对于轿车来说，超级快充则更实用。重卡快速换电，换电的电池给小型车充电，这样的模式还能减少电网压力。最终的充换电站作为微型电网，其形态将是 “光 - 储 - 充 - 换”多能互补。

2020 年中电联公布中日两国合作的大功率快充新标准——“超级充电”，预计 2025 年可以全面提供超充服务。对于续航能达到 600km 的车型来说，超级充电 5 分钟，可以实现续航 200km，外部强制冷却技术可以将动力电池的温度控制在 45 度以内，在冬季也能通过低温脉冲加热技术实现每分钟 8 摄氏度的升温。