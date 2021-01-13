中汽协：2020 年全年新能源汽车销量同比增长 10.9%

IT之家 1 月 13 日消息 据财联社报道，从中国汽车工业协会获悉，中国 12 月份新能源汽车销量 24.8 万辆，同比增长 49.5%；1-12 月累计销量 136.7 万辆，同比增长 10.9%。中汽协预计，新能源汽车2021年销量180万辆，同比增长40%。

中汽协还表示，2021年汽车销量有望超过2600万辆，同比增长4%。中汽协表示，2021年新能源汽车市场将从政策驱动向市场驱动转变，未来将有望迎来持续快速增长。但也需要注意，近期出现的芯片供应紧张问题也将在未来一段时间内对全球汽车生产造成一定影响，进而影响我国汽车产业运行的稳定性。

中汽协数据显示，2020年从乘用车四类车型产销情况看：轿车产销同比分别下降10%和9.9%；SUV产销同比分别增长0.1%和0.7%，SUV年度产销规模首次超过轿车；MPV产销同比分别下降26.8%和23.8%；交叉型乘用车产销同比分别下降1.7%和2.9%。

IT之家了解到，1 月 11 日，全国乘用车联席会公布了 2020 年 12 月和全年销量数据。据数据显示，2020 年 12 月乘用车市场零售达到 228.8 万辆，同比 2019 年 12 月增长 6.6%，实现了连续 6 个月 7% 左右的近两年最高增速。不过，2020 年的零售累计 1928.8 万辆，同比增速 - 6.8%。而 2019 年全年的同比增速为 - 7.3%。

12 月新能源乘用车批发销量达到 21.0 万辆，同比增长 53.6%。纯电动的批发销量 17.6 万辆，同比增长 45.9%。2020 年新能源车零售 110.9 万辆，同比增长 9.8%。