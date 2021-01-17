微软 20 年老将 Julia White 将离开公司，加入 SAP

IT之家1月17日消息 外媒 Neowin 报道，微软负责 Azure、开发者工具和服务器产品营销的企业副总裁（CVP）茱莉亚 - 怀特（Julia White）宣布离职。White 在微软雷德蒙德任职 20 年后，将加入 SAP 担任首席营销和解决方案官。

IT之家获悉，Julia White 于 2001 年开始担任微软公司服务器部门的产品经理，此后在渠道营销、Exchange Server、Office 和 Azure 等领域担任职务。White 担任目前的 CVP 一职已经五年多。她表示，离开微软的决定 “至少可以说是令人痛心疾首的”，并补充说，她 “很高兴能前往一家与微软紧密合作的公司”。

据外媒 ZDNet 报道，微软 Azure 副总裁 John“JG”Chirapurath 将临时接替 White 的工作。Chirapurath 已经在该公司工作约 3 年，这是他的第二次任职，他曾在 2014 年离开微软公司，此前任职时间为 10 年。

纳斯达克报道称，Julia White 将与现任 SAP 日本亚太总裁 Scott Russell 一起加入 SAP 的执行董事会，后者将接替 Adaire Fox-Martin。至于微软，该公司通过发言人向 ZDNet 证实，该公司正在进行内部和外部寻找 Julia White 的替代者。