华为推出 MateBook X 笔记本电脑内胆包和风范双肩包 2021 新年限定款

IT之家1月17日消息 华为今日推出了三款 2021 迭代版笔记本电脑，其中 MateBook X Pro 2021 款售价 8999 元，今日开启预售；MateBook 13 2021 款起售价 5499 元；MateBook 14 2021 款起售价 5899 元，均将于 1 月 20 日开售。

此外，华为还随之推出了华为风范双肩包 2021 新年限定款与 HUAWEI MateBook X 笔记本内胆包两款时尚单品，但暂未公布价格等信息，华为商城也暂时没有上架。

华为风范双肩包 2021 年新年限定款拥有 “幻野灰”“幻野蓝”两款配色，由华为法国美学研究所设计师打造，灵感均来自巴黎历史建筑，借鉴了欧洲古典建筑的线条与形态，在简约线条设计和经典纹理的基础上添加精致的细节。

据介绍，华为风范双肩包可容纳 MateBook X Pro、MateBook X、MateBook13、MateBook14、MateBook D 14/15 等 MateBook 家族产品，可满足用户日常通勤所需。IT之家了解到，这款双肩包还提供了多个收纳仓位，可以收纳钥匙、耳机、证件等琐碎物品。

相对来说，HUAWEI MateBook X 笔记本内胆包是一款全新的产品，以蒙德里安的艺术理念，加之几何图形基本元素，构成了一种纯粹而抽象的几何三原色。

此外，HUAWEI MateBook X 笔记本内胆包选用了更为贴近自然真皮材质，质地轻盈，重约 196 克，尽可能在满足用户需求的基础上提供更高级的舒适感。