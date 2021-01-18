软银愿景基金执行合伙人离职创业：曾领投 DoorDash 和 OpenDoor

1 月 18 日早间消息，据报道，领导愿景基金对 DoorDash、OpenDoor 和 Wag 等公司进行投资的软银高管杰夫 · 霍森博德（Jeff Housenbold）将于今年晚些时候离职。

软银在 2017 年推出了第一只愿景基金，震撼了硅谷投资界，并最终筹集了 1000 亿美元，其资金主要来自沙特阿拉伯的公共投资基金。这家日本公司原本希望为第二只愿景基金筹集更多资金，但在许多高价投资遇到障碍之后，他们于去年开始缩减规模。

愿景基金负责人拉杰夫 · 米斯拉（Rajeev Misra）在上周五发给内部员工的备忘录中表示，霍森博德即将离职 “自主创业”。霍森伯格陪伴愿景基金度过了风风雨雨，领导了一些最引人注目的交易，结果好坏参半。

“很多人都知道，杰夫是我招募的第一个人，在过去的三年半中，他成功领导了我们的一号基金和二号基金对 17 家公司的投资，包括 DoorDash、Opendoor、Compass、Rappi、Alto 和 Memphis Meats。”米斯拉在备忘录中写道。

霍森博德通过个人 Twitter 确认了这一变动。

霍森博德曾是 Shutterfly 的 CEO，他在 2020 年末的投资业绩非常优秀：他投资的 DoorDash 成功 IPO，Opendoor 也借助一个特殊目的收购公司上市。FactSet 的数据显示，自 IPO 以来，软银持有的外卖应用 DoorDash 股份已增值到 120 亿美元，该公司持有的房地产公司 OpenDoor 股份市值也达到 20 亿美元。

但他也有一些交易不尽如人意。2018 年，他带领公司对遛狗应用 Wag 进行了 3 亿美元的投资，然后在该公司陷入困境后不到两年的时间里就将愿景基金持有的股份卖回给 Wag 公司。同样在 2018 年，愿景基金向电子商务创业公司 Brandless 投资了 2.4 亿美元，霍森伯格获得了董事会席位。该公司去年年初关闭，后来进行资产重组。

霍森博德去年 3 月接受了媒体采访，软银当时正在应对 WeWork 的灾难性后果和 Uber 的痛苦挣扎。他是诸多考虑 “B 计划”的软银高管之一。

他当时说：“如果市场进入 12 到 24 个月的持续低迷，并且无法进入公开市场，我们将不得不考虑在公司层面筹集更多的资金，毕竟有债务，要收购股权，还要并购。”

米斯拉在备忘录中表示，霍森博德还将在愿景基金继续工作 6 个月，然后担任米斯拉和软银 CEO 孙正义的高级顾问。